1. Myslite na hygienu

Ruky si umývajte často a dôkladne mydlom. Hlavne po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Zranenia treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať, aby sa do tela nedostala infekcia. To platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch. Používajte ochranné prostriedky ako gumené rukavice, gumený plášť, pevná nepremokavá obuv.

2. Pite len balenú vodu

Vodu z vodovodu či zo studne je možné na pitie, varenie a umývanie používať až keď oficiálne potvrdia jej zdravotnú bezpečnosť. Dovtedy používajte balenú vodu alebo vodu dovezenú cisternami. Kvalitu vody v studni si dajte preveriť aj vtedy, ak vaša studňa nebola priamo zaplavená.

3. Potraviny vyhoďte

Nejedzte potraviny zaplavené vodou, kalom a bahnom. Vyhoďte otvorené balenia potravín, vrecúškové balenia korenín, bylín, čajov, tiež múky, obilniny, cukor a kávu či všetky potraviny v papierových látkových a celofánových obaloch (soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, čokoláda) – a to aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené. Ponechať si môžete hermeticky balené potraviny v skle, kovových obaloch a tuhých plastových obaloch, ak nie sú poškodené. Nekonzumujte ani potraviny z nefunkčných chladničiek viac ako po 2 hodinách a z nefunkčných mrazničiek po 4 hodinách. Všetky poľnohospodárske plodiny dlhodobo zaplavené čo i len čiastočne povodňovou vodou, kalmi a bahnom sú zdraviu škodlivé.

