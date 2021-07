Obavy z druhej dávky majú mnohí najmä pri vektorových vakcínach, akou je aj vakcína Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca. Ľudia sa po medializácii viacerých prípadov boja najmä krvných zrazenín. „Myslím si, že by bola dobrá zmena vakcíny na Pfizer z Astry. Preto by som žiadala, keby bola možnosť výberu, aby sa ľudia, čo sa chcú zaočkovať, cítili komfortne,“ uviedla čitateľka, ktorá chcela ostať v anonymite.

Kombinovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zo zdravotných dôvodov je od tohto týždňa možné aj na Slovensku. „Nastavíme ten systém tak, aby to bolo možné aj v rámci objednávania sa. To znamená, aby človek, ktorý už má prvú AstraZenecu a chce druhý Pfizer, aby to mohol vykonať,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Dal si k tomu ešte vypracovať analýzu o účinnosti a bezpečnosti kombinácie rôznych vakcín, ktorá by mala ukázať, ktoré dve látky, v akom poradí a pre koho sú najlepšie. „Vyzerá, že Astra a Pfizer sú najúčinnejšie, takže tú možnosť ľuďom dáme, samozrejme, aj s objednaním na konkrétnu vakcínu na konkrétny termín vo veľmi skorej dobe,“ upresnil minister.

„V prípade lekárskeho odporučenia je už možné podať druhú dávku očkovacej látky aj od inej farmaceutickej firmy, ako bola pôvodne aplikovaná prvá dávka vakcíny," potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rezort zdravotníctva aktuálne v takomto prípade odporúča kontaktovať svojho lekára, vyžiadať si potvrdenie a následne kontaktovať infolinku ministerstva zdravotníctva, prípadne infolinku Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

