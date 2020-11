Dôchodky sa od januára 2021 zvýšia. Sociálna poisťovňa zverejnila presné sumy komu, o koľko. Vďaka valorizácii si polepšia nielen starobní dôchodcovia, ale aj tí, čo poberajú invalidný, vdovský či vdovecký, prípadne sirotský dôchodok. Pozrite, ako to vychádza vám.

Výšku dôchodkov štát dorovnáva každý rok pre rastúce ceny v obchodoch. Keďže podľa Štatistického úradu sa ceny za vlaňajšok zvýšili o 2,6 percenta, o toľko porastie aj väčšina vyplácaných dôchodkov.

Penzistom, ktorým by vychádzalo príliš malé zvýšenie podľa percentuálneho prepočtu, štát garantuje minimálnu valorizačnú sumu 9,40 eura. Každému poberateľovi plného starobného dôchodku tak pridajú minimálne túto sumu.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. „Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie," Informovala Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021.

Hraničná suma pre percentuálne zvýšenie je dôchodok vo výške 361,60 eura. Ak by seniorovi s takouto alebo nižšou penziou pridávali podľa percent, dostal by od štátu menej peňazí. Napríklad dôchodcovi s 350-eurovou penziou by pridali len 9,10 eura, preto sa mu dôchodok automaticky zvýši o vopred stanovenú vyššiu sumu 9,40 eura.

Naopak tých s vyššími penziami čaká ešte zaujímavejšie prilepšenie. Penzista, ktorý poberá priemerný dôchodok 485 eur, si v novom roku polepší o 12,60 eura. Dôchodcovi s penziou 1 000 eur razom stúpne príjem až o 26 eur.

