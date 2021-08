Zabudnite na lepšiu penziu, bude nižšia o desiatky eur. Plánovaná dôchodková reforma navrhuje razantné zníženie penzií. Dotkne sa to súčasných, ale najmä budúcich dôchodcov!

Nižšie penzie má priniesť novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce pod vedením ministra Milana Krajniaka (Sme rodina). Ide o prú časť pripravovanej dôchodkovej reformy. Od júla je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a sype sa na ňu kritika z každej strany.

Platiť by mala od 1. januára 2022 alebo od januára 2023. Ak sa do penzie chystáte o pár mesiacov, pravdepodobne dostanete menej peňazí, ako by vám vyrátali dnes. Dôvodom je úprava mechanizmu na výpočet penzie.

Konkrétne sa upraví aktuálna dôchodková hodnota (ADH), a to zo súčasných 100 percent priemerného príjmu na 95 percent. „V priemere o sedem eur menej dostanú za mesiac ľudia odchádzajúci do penzie v roku 2023. V nasledujúcom roku bude priemerná mesačná strata už vo výške 22 eur. Dosahy reformy na ďalšie roky ministerstvo práce už pre istotu neodhadlo,“ uvádza ekonomický týždenník Trend.

Dnes Sociálna poisťovňa človeku odchádzajúcemu do dôchodku vypočíta priemerný dôchodok 503 eur. Ak by ten istý zamestnanec odchádzal do penzie v roku 2023, tak dostane už len 496 eur mesačne a v roku 2024 už len 481 eur.

Čo čaká dôchodcov: Čítajte na ďalšej strane >>>