Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tým reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Vyplýva to z návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného, ktorý ministerstvo práce predložilo do pripomienkového konania.

Navrhovaným opatrením sa suma stravného zvýši pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín zo 6,80 eura na 7,30 eura, pri trvaní pracovnej cesty od 12 hodín do 18 hodín z 10,10 eura na 10,90 eura a pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín z 15,30 eura na 16,40 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je pritom podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Ako uviedol rezort práce a sociálnych vecí, za január tohto roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku hodnotu 107, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 7 percentuálnych bodov. Za základňu sa pritom považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného. „V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie," konštatuje ministerstvo práce.