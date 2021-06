Vláda v stredu aktualizovala cestovateľský semafor, čo poteší najmä očkovaných. Pri návrate na Slovensko zo zelených krajín sa vyhnete karanténe aj testovaniu už tri týždne po prvej dávke!

„V prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním prvej dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov od podania prvej dávky vakcíny," uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus na sociálnej sieti.

Pripomína, že kto zaočkovaný nie je, pri návrate zo zelených krajín sa musí preukázať prineseným negatívnym PCR /antigénovým testom, alebo nastúpiť do domácej karantény a ukončiť si ju testom urobeným na Slovensku.

Už len 22 dní

Výbornou správou je dohoda so štyrmi krajinami, kam vás pustia už 22 dní od prvej dávky očkovania. „Máme dohodu so štvoricou krajín – Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom – vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do týchto destinácií bez testu aj bez nutnosti absolvovať karanténu," priblížil Klus s tým, že Slovensko o tom rokuje aj so Slovinskom.

Uľahčí sa vstup aj do týchto krajín: Článok pokračuje na ďalšej strane > > >