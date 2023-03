DOBRÁ SPRÁVA pre dôchodcov: Penzie by sa mohli valorizovať už v júli! ×

Účinnosť mimoriadnej valorizácie všetkých dôchodkov by sa mala posunúť už na tento rok, na 1. júla 2023 z 1. januára 2024. Tzv. rodičovský bonus k starobnému dôchodku by sa mal však presunúť na rok 2024. Uviedol to na brífingu po skončení Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci poslanec za SaS Peter Cmorej.