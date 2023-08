Viac ako 62-tisíc domácností čakajú od októbra dobré správy a vyššie príjmy. Rezort práce predložil do pripomienkového konania návrh opatrenia na zvýšenie dávok v hmotnej núdzi. Tie porastú takmer o 15 percent.

Finančná pomoc pre sociálne odkázaných ľudí stúpne o rovnaké percento, o aké sa od začiatku tohto roka zvýšili sumy životného minima. Sumy pomoci v hmotnej núdzi preto vzrastú o 14,7 percenta. O toto percento sa zvýšia dávky v hmotnej núdzi, ochranný, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.



Od 1. októbra sa zvýši pomoc v núdzi takto:



dávka v hmotnej núdzi sa zvýši u jednotlivca bez detí o 10,90 eura mesačne, u jednotlivca s jedným až so štyrmi deťmi o 20,70 eura mesačne, u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 30,20 eura mesačne, u dvojice bez detí o 18,90 eura mesačne, u dvojice s jedným až so štyrmi deťmi o 28,30 eura mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 38,10 eura mesačne,



ochranný príspevok sa zvýši o 11,10 eura mesačne,



aktivačný príspevok sa zvýši o 11,10 eura mesačne,



príspevok na nezaopatrené dieťa sa zvýši o 3 eurá mesačne,



príspevok na bývanie sa zvýši o 12,20 eura mesačne, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba, o 20,70 eura, ak domácnosť tvoria dva osoby, o 26,30 eura, ak domácnosť tvoria tri osoby, o 31,90 eura, ak domácnosť tvoria štyri osoby, a o 37,40 eura, ak domácnosť tvorí päť a viac osôb.

V roku 2023 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne cca 62 200 domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Pôjde asi o 33 632 domácností jednotlivcov bez detí, 7 261 domácností jednotlivca s jedným až so štyrmi deťmi, 297 domácností jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi, 4 965 domácností dvojíc bez detí, 11 453 domácností dvojíc s jedným až so štyrmi deťmi, 2 592 domácností dvojíc s viac ako štyrmi deťmi.



V prípade aktivačného príspevku bude valorizáciou dotknutých cca 22 628 osôb. V prípade ochranného príspevku bude valorizáciou dotknutých cca 11 185 osôb. Pokiaľ ide o príspevok na nezaopatrené dieťa, polepší si cca 29 908 nezaopatrených detí.



Vyšší príspevok na bývanie sa pozitívne dotkne asi 26 946 domácností, a to 16 175 domácností, ktoré tvorí iba jedna osoba, 4 871, ktoré tvoria dve osoby, 2 256, ktoré tvoria tri osoby, a 1 683, v ktorých žijú viac ako štyria ľudia.

Dávka pre jednotlivca v súčasnosti dosahuje 74 eur. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi ide o 140,70 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi dostáva 205,50 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura. Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi dávka tvorí 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 259,40 eura.



Suma ochranného príspevku je 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelému rodičovi, ktorý sa stará o dieťa, alebo osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, dosahuje takisto 75,70 eura.

Prečítajte si tiež: