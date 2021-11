Viac ako 10-tisíc nových prípadov za posledný deň a prekročenie kritickej hranice 3200 pacientov v nemocniciach znamená, že Slovensko je už oficiálne v stave humanitárnej krízy. Situácia si vyžaduje okamžitú reakciu. Konzílium odborníkov preto navrhlo 5 opatrení, ktoré by mala vláda prijať s okamžitou účinnosťou.

Konzílium odborníkov navrhuje trojtýždňový lockdown pre všetkých na celom Slovensku. „Epidemická situácia na Slovensku je kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť

na Covid-19 je vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie. Nemocnice kolabujú, nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s COVID-19, ale ani pacientom s inými ochoreniami," uviedli odborníci v stanovisku.

Situácia si podľa nich vyžaduje prijatie a plnenie účinných opatrení s cieľom zlepšiť súčasný stav zdravotnej starostlivosti. Odborníci navrhujú obmedziť pohyb obyvateľov len na cestu do prevádzok nevyhnutných pre život a na cestu do práce v režime OTP pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Neočkovaní zamestnanci a tí, čo neprekonali COVID-19, by sa mali testovať minimálne dvakrát týždenne.

Epidemiológovia tiež žiadajú zatvoriť školy pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl na obdobie od zajtra 25. 11. do 3. 12. 2021. Prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách môže pokračovať. Zrušiť by sa mali všetky mimoškolské aktivity detí.

Ak sa po troch týždňoch locdownu situácia zlepší konzílium navrhuje uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Odborníci apelujú aj na ľudí s tým, že navrhované opatrenia budú účinné len vtedy, ak ich budeme všetci dodržiavať. „Záleží na každom z nás," dodali v stanovisku.

Definitívne slovo bude mať vláda, ktorá o opatreniach na nasledujúce týždne rokuje dnes od 10.00 h.