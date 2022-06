Dievčatko sa popŕhlilo a skončilo v NEMOCNICI: Invázny druh JEDOVATEJ rastliny rastie aj u nás! ×

Začalo sa to nevinnou hrou v parku a skončilo sa to urgentným prevozom do nemocnice. Fotografie štvorročného dievčatka vyvolali na sociálnych sieťach hrôzu. Veď posúďte sami!