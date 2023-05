Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva, odôvodňuje to nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.

O zmene informoval šéf rezortu Michal Palkovič. „Navrhujeme skrátenie času fungovania ambulantnej pohotovostnej služby, to znamená z 22.00 na 20.00 h. Dôvod, prečo tento posun nastáva, je, že je to v konsolidácii napríklad aj s dostupnosťou alebo otvorenosťou lekární a, samozrejme, je tam aj dodržiavanie Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že práca by nemala byť kontinuálne 15 hodín,“ povedal. Zmena by mohla prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka.

Rezort zároveň navrhuje v troch fázach zredukovať sieť detských ambulancií. „Niektoré APS končia už teraz v lete, väčšiny sa to týka až o rok,“ ozrejmil Palkovič. Ich počet sa má z 54 zredukovať na 40. Ako prvé sú na „odstrel“ pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, Malackách, Moldave nad Bodvou, Púchove, Revúcej a Zlatých Moravciach.

„Definitívny výsledok bude až v priebehu druhej polovice budúceho roka,“ povedal minister s tým, že sa k tejto téme stretne aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska, Lekárskeho odborového združenia a Asociácie štátnych nemocníc.