Deti sa znovu vrátili do škôl. Kým ich chorobnosť počas prázdnin klesla, aj hlavný hygienik Ján Mikas varuje, že je pred nami druhá vlna chrípkovej epidémie, možno horšia ako prvá. Čo je však ešte hrozivejšie, lieky proti horúčke a chrípke stále chýbajú. Prvá slovenská lekáreň napríklad pristúpila k radikálnemu kroku!

Budeme kupovať už iba obmedzený počet liekov? Keďže liečivá v našich lekárňach stále chýbajú a aj keď sú, okamžite sa vypredajú, prvá internetová lekáreň sa rozhodla zaviesť limity v počte objednaných kusov niektorých liečiv.

„Celoštátny výpadok liekov, ktorý práve prežívajú slovenskí pacienti, považuje MojaLekáreň.sk za extrém a prekonal aj výpadky liekov z obdobia 2. covidovej vlny. Naša lekáreň doslova bojuje o každý dostupný kus na horúčku, chrípku, prechladnutie a kašeľ pre deti i dospelých a len čo niektorú položku na webe sprístupnia, zákazníci lieky vykúpia v priebehu niekoľkých minút. Preto sme pri niektorých produktoch nastavili limity v počte objednaných kusov, aby sme upokojili vysoký dopyt zákazníkov,“ odôvodňuje lekáreň.

Ku kroku pristúpili potom, čo sa jedna z dostupných položiek na horúčku, chrípku a kašeľ vypredala za jednu hodinu. „Podarilo sa nám naskladniť Nurofen sirup pre deti od 6 do 12 rokov. V nákupnom košíku sme však obmedzili možnosť predaja. V jednej objednávke je možné kúpiť iba jeden kus,“ približuje situáciu výkonný riaditeľ Karol Klodner.

Dôvodom výpadku liekov proti chrípke a prechladnutiu je nedostatok surovín a výrobných kapacít, ale predovšetkým silná vlna chrípkovej epidémie, ktorá zasiahla celú republiku. Chýbajú nielen lieky, ale dostupné nie sú už ani homeopatiká. „Aktuálne ponúkame tovar, ktorý sme naskladnili v decembri. Pri takto vysokom dopyte však odhadujeme, že zásoby vydržia najviac 7 dní,“ hovorí výkonný riaditeľ MojaLekáreň.sk.

Dôvodov nedostupnosti liekov proti chrípke môže byť viac. „Napríklad, že po dvoch rokoch, keď dominoval covid a vďaka noseniu respirátorov plus významnému obmedzeniu pohybu ľudí a ich vzájomnému styku, bol logicky aj znížený výskyt ,klasických’ respiračných ochorení, s tým aj spotreba prípravkov na tieto ochorenia. Preto došlo pri plánovaní (vo výrobných spoločnostiach) zrejme aj k zníženiu budúcej výroby a súčasne tu máme návrat týchto ochorení do normálu. Ďalším dôvodom môže byť to, že ,globálna’ situácia v logistických zásobovacích reťazcoch neobchádza ani farmaceutický priemysel. Výpadky v dodávkach, od surovín až po obalový materiál, sa negatívne podpisujú aj na plynulosť dodávok liekov na trh,“ vysvetlil hovorca siete lekární Dr. Max Peter Sedláček.

