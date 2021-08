Čím viac detí, tým vyššie penzie. Aj s tým počíta dôchodková reforma, ktorú predstavil minister práce Milan Krajniak. Novela zákona o sociálnom poistení počíta s takzvaným rodičovským bonusom. Pracujúce deti budú môcť svojim rodičom prispievať na dôchodky. Podľa ministerstva sa tým zároveň odstráni diskriminácia žien, ktoré kvôli výchove potomkov často poberajú nižšie penzie. Má to však háčik. Bonus navyše nedostanú všetci!

Od januára 2023 by už pracujúce deti mohli prispievať k dôchodku svojich rodičov. „Aby sme odstránili diskrimináciu dôchodcov, ktorí vychovali deti a tieto deti držia dôchodkový systém, platia ho,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Vyriešiť to má novela zákona o sociálnom poistení, ktorá mieri do medzirezortného pripomienkového konania. Bude súčasťou veľkej dôchodkovej reformy, ktorá bude pozostávať z troch zákonov.

Rodičom môžu deti zo svojich sociálnych odvodov poslať 5 percent. Ak má dvoch rodičov, delí sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa dostane matka a 2,5 % dostane otec. „To sa vypočítava na základe zárobku toho dieťaťa. Vždy sa to bude počítať o dva roky skôr, pretože to už vieme presne, koľko za celý rok zarábal,“ vysvetlil.

Anketa Mali by deti prispievať rodičom na dôchodok? Áno, veď ich vychovali. 37% Je to nespravodlivé voči ostatným dôchodcom. 12% Dôchodky mali zvýšiť všetkým, nielen niektorým. 9% Nepozdáva sa mi to. 42% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Platí, že čím viac detí, tým viac môžu rodičia na dôchodku získať. Senior s jedným priemerne zarábajúcim potomkom by mohol mať dôchodok vyšší o 28 eur. Napríklad žena so štyrmi deťmi v súčasnosti dostáva v priemere dôchodok vo výške 466 eur, po reforme by mal byť jej mesačný dôchodok o viac ako 114 eur vyšší. Žene s dvomi deťmi môže penzia vďaka rodičovskému bonusu stúpnuť o 57 eur, rodičom s tromi deťmi o 85 eur.

Rezort práce počíta aj s raritnými prípadmi, keď je rodičov viac - napríklad jeden otec sa staral o dieťa do určitého veku a druhý po zvyšok času, kým nedosiahlo plnoletosť. Dieťa, o ktoré sa riadne nestarali alebo ho týrali, bude môcť požiadať, aby jeho odvody rodič nedostal. „Bude mať možnosť do konca októbra 2022 jednému, prípadne aj obom rodičom, neprispievať z tohto rodičovského bonusu," uviedol Krajniak. Ak niekto nebude chcieť, aby sa časť jeho odvodov presunula na dôchodky rodičom, bude to môcť oznámiť Sociálnej poisťovni do konca októbra 2022.

Kto peniaze dostane: Čítajte na ďalšej strane >>>