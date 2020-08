Deti sa už bez platenia nenajedia: Vláda ruší obedy zadarmo, pozrite, čo ich nahradí

Už o týždeň sa začne nový školský rok a mnohých rodičov trápi otázka, ako to bude s obedmi zadarmo. Školy a žiaci si na ne ledva zvykli, no vláda v polovici júla oznámila, že ich bude rušiť. Školský rok sa ešte síce začne „po starom“, no od januára 2021 príde zmena. Čo nahradí obedy zadarmo a ako to vnímajú rodičia či školy?