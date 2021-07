Deti od 12 rokov už budú mať pri očkovaní na výber: EMA schválila ďalšiu vakcínu! ×

Očkovanie detí už ide naplno vo väčšine krajín. Odborníci ho odporúčajú stihnúť ešte do septembra, kým nastúpia do škôl. Dobrou správou je, že Európska lieková agentúra (EMA) schválila ďalšiu vakcínu pre tínedžerov vo veku od 12 do 17 rokov. Odteraz budú mať na výber medzi dvomi očkovacími látkami.