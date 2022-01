Čím viac detí, tým vyššie penzie. S týmto princípom počíta novinka z dielne ministerstva práce, ktorou sa zavádza takzvaný rodičovský bonus. Fungovať to má tak, že časť odvodov pracujúcich detí by dostávali ich rodičia na dôchodku. Niektorí penzisti môžu dostať stovky eur navyše!

Od januára 2023 by už pracujúce deti mohli prispievať na dôchodok svojich rodičov. „Pripravili sme v reforme I. piliera rodičovský bonus vo výške niečo vyše 500 miliónov eur ročne. Mal by zmeniť diskrimináciu tých, ktorých deti dnes platia celý dôchodkový systém, aby to bolo nejako zohľadnené na výške ich dôchodku,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Túto zmenu má zaviesť novela zákona o sociálnom poistení. Znevýhodnené sú najčastejšie ženy, ktoré majú nižšie dôchodky len preto, že vychovávali deti a nemohli pracovať.

Rodičovský bonus je naviazaný na počet detí a ich zárobok. V praxi bude môcť pracujúca dcéra či syn posielať 2,5 % svojich odvodov matke a presne toľko isto, teda 2,5 % odvodov, aj svojmu otcovi.

Najviac aktuálnych dôchodcov má dve pracujúce deti. „Pre nich by to od januára 2023 znamenalo, že napríklad ak obe deti zarábajú po 800 eur, bolo by to mesačne plus 40 eur k dôchodku a ročný rodičovský bonus by tak bol 480 eur,“ vyčíslil Krajniak. Ak by obe deti zarábali 1 200 eur, mesačne by tak každému z rodičov vedeli prispieť 60 eurami a ročne 720 eurami. Na prilepšenie by mali nárok aj matka, aj otec.

Ak sa podarí navrhovanú formu rodičovského bonusu zaviesť, podľa Krajniakových štatistík môže s vyšším dôchodkom počítať 136 000 dôchodcov s jedným dieťaťom, 426 000 dôchodcov s dvomi deťmi, 181 000 penzistov, ktorí vychovali tri deti, 46 000 dôchodcov so štyrmi deťmi a 27 000 penzistov s piatimi a viacerými deťmi.