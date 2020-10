Detaily plošného testovania zverejnil v utorok popoludní minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podľa neho sme sa veľa naučili pilotným testovaním na Orave a v Bardejove, kde akcia skončila úspechom. „Máme, povedal by som, veľa mäsa do polievky z hľadiska získania informácií smerom k celoštátnemu testovaniu,"zhodnotil minister.

Rodiny dostanú v najbližších dňoch do schránok letáky, v ktorých sa však píše ešte aj o testovaní v piatok. To nakoniec nebude. Počet odberných dní vláda znížila pre nedostatok personálu, najmä zdravotníkov. S celoslovenským kolom sa tak začne v sobotu od 7.00 h a potrvá do 22.00 h. Ale, pozor! Posledný ster bude možné urobiť o 21.30 h, aby sa stihli vydezinfikovať priestory odberného miesta na nasledujúci deň.

Ministerstvo obrany určilo viac ako 5000 odberných miest a zatiaľ má k dispozícii 4901 odberných tímov. V každom odbernom mieste budú 3 typy personálu – zdravotníci, administratíva a dobrovoľníci, ktorí budú rozdielne ohodnotení. Zdravotníci budú mať 7 eur na hodinu, plus 20 eur za každého pozitívneho. Administratívni pracovníci dostanú 100 eur v hrubom na celý deň a dobrovoľníkov odmenia stravou a ochrannými pomôckami, ak to bude nutné.

Zdravotníci budú pod obrovským tlakom. Aby sa všetko postíhalo, každé odberné miesto by malo za hodinu otestovať 35 ľudí. To znamená, že odber jedného občana bude trvať necelé 2 minúty.

Dôležitou novinkou je, že na testovanie budeme chodiť podľa abecedy. Je to však len odporúčanie. „Budeme odporúčať občanom, aby sa zúčastňovali toho testovania v presne stanovených hodinách podľa prvého písmena abecedy, aby sa nám netvorili rady,“vysvetlil Naď. Samosprávy budú môcť určiť aj iné poradie. Ak je napríklad v niektorých dedinách veľa ľudí s jedným priezviskom, môžu ich volať podľa ulíc

Cesta na testovanie má výnimku zo zákazu vychádzania. Minister Naď v tejto súvislosti zdôrazil aj dôležitý ľudský rozmer. „Veľmi pekne chcem poprosiť, aby tá ľudskosť, ktorá bola na Orave a v Bardejove, sa prejavila aj teraz. Keď sú tehotné ženy, starší ľudia, mamičky s deťmi, zdravotne postihnutí, prosím vás, pustite ich dopredu,“ vyzval Naď.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Zoznam výnimiek - Kto nemusí ísť na testovanie? »