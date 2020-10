Treba sa pripraviť na najhoršie! Nemocnice na Slovensku prechádzajú do krízového režimu, menia bežné lôžka na postele pre pacientov s COVID-19. Pribúdajú nakazení pacienti, ale aj zdravotníci. Bez zásadných opatrení a ich dodržiavania očakáva minister zdravotníctva Marek Krajčí i odborníci okolo 9. novembra kolaps. Vtedy by mohlo byť v nemocniciach okolo 3 500 hospitalizovaných.

Aj prezidentka Zuzana Čaputová koncom minulého týždňa upozornila na zlú situáciu v zdravotníctve. „Venujme konečne potrebnú energiu príprave našich nemocníc na enormný nárast pacientov. Zabezpečujme lekársky personál z našich záloh aj zo zahraničia, hľadajme náhradné riešenia, keď množstvo chorých prevýši kapacitu nemocníc, riešme ako budeme poskytovať akútnu starostlivosť v obmedzenom režime ich fungovania. Zabezpečujme dostatok zdravotného materiálu a vyškoľujme personál na starostlivosť o ťažkých pacientov,“ vyzvala.

Viaceré nemocnice už narážajú na svoje limity. „Situácia je kritická, zvládame ju veľmi ťažko,“ priznal šéf bardejovskej nemocnice Marián Petko. Chýbajú im zdravotníci, pacientov pomaly nemá kto liečiť. Neraz sa vraj stalo, že sanitka vozila chorého od jednej nemocnice k druhej.

Covid pavilón v bojnickej nemocnici sa rýchlo zaplnil. „Situácia je kritická. My sme nachystaní na ventiláciu vážnych pacientov, ale ak by počty stúpali, ak by desiatky pacientov potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu, nenakreslíme si ju, ani ju nevieme zohnať z hodiny na hodinu. Takže asi potom naozaj bude rozhodnutie ten áno, ten nie, ako vo vojnovej medicíne. Bohužiaľ,“ povedal pre médiá primár centrálnej príjmovej ambulancie NsP Bojnice Milan Henčel. Navyše evidujú aj desiatky pozitívnych zamestnancov.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zverejnila aj výzvu, že potrebuje na niektoré oddelenia lekárov špecialistov. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline prosí o pomoc lekárov špecialistov: „K 23. 10. 2020 máme v karanténe 82 zdravotníckych zamestnancov. Situácia je náročná na internom oddelení, prišli sme už o takmer tretinu lekárov z oddelenia vnútorného lekárstva, ktorí sú v karanténe. Vyzývame všetkých lekárov okresu Žilina v odbornostiach vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia a infektológia, aby sa prihlásili na pomoc.“

Situácia začína byť vážna aj v ďalších nemocniciach po celom Slovensku. Takmer v každej už majú COVID pacientov aj nakazených zdravotníkov. Kritické nie sú už len tri okresy a to Bytča, Levice a Krupina. No aj tie na mape svietia oranžovou, zvyšok je červený.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí varoval pred možným kolapsom nemocníc. Bez ráznych opatrení môže podľa neho nastať okolo 9. novembra. Cez víkend na Orave označil situáciu nemocníc v tomto regióne za stabilizovanú. Lôžka pre covid pacientov sú podľa neho obsadené na 50 percent. Nevylúčil však, že tieto kapacity budú po skončení lockdownu plné. Povedal, že je preto dôležité znížiť počet nakazených, lebo inak by došlo ku kolapsu nemocníc. „Ďakujem zdravotníkom. Urobili toho veľa, ale situáciu určite nebudú mať ľahšiu. Aj preto treba dodržiavať nastavené opatrenia,“ upozornil minister.

Pretože na Slovensku denne pribúdajú tisícky nakazených, zvyšuje sa počet pacientov v nemocniciach, mnohí sú v ťažkom stave. A čo je ešte horšie, pribúdajú aj chorí zdravotníci, takže chýbajú lekári s dostatočnými odbornými znalosťami a skúsenosťami. „Bez pomoci sa o pár týždňov nezaobídeme. Robíme a musíme spraviť všetko, aby sme sa vyhli scenáru z jari v Taliansku či Španielsku,“ priznal šéf Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár. Vyzval svojich kolegov zo zahraničia, aby sa vrátili domov pomôcť v kritickej situácii.

