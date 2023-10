Všetky dávky porastú o rovnaké percento ako vzrástli od júla sumy životného minima, teda o 14,7 percenta. O toto percento sa zvýši základná suma dávky, ale aj ochranný či aktivačný príspevok a príspevok na bývanie. Ten sa navyše po novom vypláca až v piatich sumách.



Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí sa zvyšuje o 10,90 eura mesačne. Kým doteraz to bola suma 74 eur, po novom už je 84,90 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 20,70 eura mesačne (zo 140,70 na 161,40 eura). U dvojice bez detí ide o nárast o 18,90 eura mesačne (do konca septembra 128,60 eura, od októbra 147,50 eura). Dvojica s jedným až štyrmi deťmi si prilepší o 28,30 eura mesačne (porastie zo 192,40 na 220,70 eura).

Suma ochranného a aktivačného príspevku sa zvyšuje o 11,10 eura mesačne, jeho suma tak je 86,80 eura, do konca septembra to bolo 75,70 eura. Príspevok na bývanie bude vyšší o 12,20 eura mesačne, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba (do konca septembra takýto človek dostával 83 eur, teraz 95,20 eura).