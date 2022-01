Aj keď PCR testy za posledný polrok počas tretej vlny pandémie odhalili len 302–tisíc pozitívnych prípadov, protilátky po prekonaní delty môže mať viac ako 1,28 milióna ľudí. Vyplýva to z najnovšej analýzy laboratórií Unilabs Slovensko. Odborník Peter Lednický odhaduje, že vďaka očkovaniu a prekonaniu COVID–19 má ochranu pred omikronom 70 % Slovákov.

Laboratóriá metódou ELISA vyšetrili protilátky v 4 221 vzorkách z celého Slovenska. Zamerali sa na tú časť koronavírusu, ktorá odhalí protilátky len po prekonaní covidu, nie po očkovaní. Zistili, že protilátky má necelá štvrtina Slovákov, presne 23,62 percenta ľudí. Patria sem očkovaní aj neočkovaní.

„Je dôležité vedieť, koľko percent populácie má vytvorené protilátky po prekonaní ochorenia. Časť nám zachytí testovanie, no nie každému sa protilátky vytvoria a časť populácie prekoná covid bez toho, aby o tom vôbec tušili. Každý z nich však má do istej miery bariéru aj proti reinfekcii a takíto pacienti by nemali zahlcovať nemocnice,“ hovorí generálny riaditeľ Unilabs Slovensko Peter Lednický.

Anketa Nakazili ste sa už koronavírusom? Áno. 35% Nemám to potvrdené. 12% Nie. 53% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Výskum sa realizoval v súvislosti so začiatkom vlny omikron s cieľom zistiť, koľkí ľudia sú po prekonaní ochorenia COVID-19 chránení. „Pozreli sme sa na dáta v tom čase, keď ustupovala delta vlna a začínala sa vlna omikron," priblížil Lednický s tým, že išlo o výsledky vyšetrení druhého a tretieho januárového týždňa. Výskum by teda mal, podľa jeho slov, zachytiť najmä tých, ktorí sa infikovali počas vlny delta.

Protilátky v tele pacienta ostávajú cca šesť mesiacov a približne pred pol rokom prišla na Slovensko tretia vlna covidu, ktorá bola v réžii delta variantu. „Nástup delty sme presne nezachytili, ale očakávame, že koncom leta sa začínala výrazne prejavovať. V laboratóriách Unilabs Slovensko sme priebežne počas roka 2021 sekvenovali časť pozitívnych vzoriek a v októbri už bola medzi pozitivitami delta zastúpená na 100 %,“ vysvetľuje Peter Lednický.

Protilátky po ochorení delta mali ľudia po celom Slovensku. Mierne viac (27,69 %) ľudí ich malo v Banskobystrickom kraji, najmenej v Nitrianskom (20,22 %) a Bratislavskom kraji (20,27 %). Najviac mobilná Bratislava zaznamenala paradoxne takmer najmenej prekonaní delty. Dôvodom je vysoká miera zaočkovanosti v porovnaní so zvyškom Slovenska.

Koľko ľudí má ochranu pred omikronom: Čítajte na ďalšej strane >>>