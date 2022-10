Sociálne siete obleteli fotografie z priemyselnej kamery benzínovej pumpy, na ktorých mal byť údajne Dušan Dědeček, bývalý sekretár Deaflympijského výboru.

Poburujúce fotografie vystrihnuté z priemyselnej kamery označené dátumom 9. október zachytávajú postavu muža, ktorý odchádza po tankovaní auta k čerpacej stanici a tiež ako tento muž platí pri pokladnici. Fotky sú v nízkej kvalite, a preto sa nedalo jednoznačne povedať, o koho išlo.

Fotky sa však rýchlo dostali na sociálne siete, kde ich začali zdieľať rozčúlení Slováci. „Päťnásobný vrah Dědeček si dnes takto pekne tankoval v Pezinku na pumpe s vodičákom vo vačku???“ napísal Ľuboš. „Tak toto je už úplný vrchol,“ komentovala nahnevaná Michaela.

Mnohí ľudia v komentároch však upozornili na to, že z rozmazanej fotografie je ťažké povedať, kto na nej skutočne je. Aj keď sa postava na Dědečka podobala, nebol to on. Napokon sa muž z fotiek ozval sám. V diskusii napísal, že v skutočnosti je na fotke on. „Áno, môžem vám potvrdiť, že na fotke som ja,“ potvrdil Tibor denníku Sme.

Článok pokračuje na ďalšej strane: K PRÍPADU SA VYJADRILA AJ POLÍCIA! KOMU HROZÍ TRESTNÉ STÍHANIE? »»»