Agresívny šofér Dušan Dědeček (60), ktorý posilnený alkoholom usmrtil päť ľudí stojacich na zastávke Zochova v Bratislave, nepatril k vzorným vodičom. Na konte mal rôzne dopravné priestupky, no o vodičák neprišiel. Ako je to možné?

Za posledných jedenásť rokov spáchal Dědeček spolu až 16 dopravných priestupkov, informujú tvnoviny.sk. Medzi priestupkami bolo napríklad prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti či parkovanie na zákaze. Jazda pod vplyvom alkoholu medzi nimi údajne nebola. I tak je však zarážajúce, že pri takomto počte priestupkov Dědeček neprišiel o vodičský preukaz.

"Zrejme tie priestupky museli byť z predchádzajúceho obdobia, lebo teraz by mal po troch priestupkoch povinnosť absolvovať doškoľovací kurz a skúšky," objasnil dopravný analytik Jozef Drahovský. Systém, ktorý aktuálne máme nastavený, považuje za účinnejší ako bodový systém, ktorým sa riadi napríklad susedné Česko. "Aktuálne máme zavedený prísnejší systém, než je bodovací systém v Česku. Po troch priestupkoch doškolenie a preskúšanie. Nevidím dôvod ho zmierňovať na úroveň českého bodovacieho systému, ktorý navyše predstavuje nemalé finančné náklady," dodal.

Policajný prezident Štefan Hamran ráno po tragédii uviedol, že Dědeček sa správal agresívne k záchranárom aj policajtom. Práve takéto správanie by si podľa dopravného experta Jána Bazovského mali policajti pri priestupkoch viac všímať. "O povahe vodiča svedčia jeho reakcie. A to bolo jasne vidieť, že on bol po nehode agresívny," povedal analytik.

Pri takýchto šoféroch by mali policajti okamžite reagovať. "Policajti majú oprávnenia v súvislosti s dozorom nad plynulosťou a bezpečnosťou premávky tým, že majú možnosť ukladať sankcie za priestupky, okrem pokút to môže byť aj zákaz činnosti, môžu nariadiť aj preskúmanie odbornej a zdravotnej spôsobilosti," objasnil Bazovský.

Ani podľa Bazovského preto u nás nepotrebujeme bodový systém. "Ten robí to, že to posunie automaticky, nazbierate 15 bodov, musíte sa podrobiť testu zdravotnej a odbornej spôsobilosti. Ale policajti, ktorí kontrolujú priestupky, môžu z povahy týchto priestupkov nariadiť preskúmanie zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, Čiže ak niekto spácha 3 alebo 4 závažné priestupky, napríklad prekročenie rýchlosti takým spôsobom, že ohrozuje iných účastníkov cestnej premávky, policajt na mieste môže uložiť zákaz činnosti viezť motorové vozidlo," vysvetlil expert.

