Mali by sme sa riadiť semaforom a opatrenia robiť na základe odporúčania odborníkov a nie pre politické rozhodnutie. Hovorí nadšený matematik a programátor Ivan Bošňák, ktorý spoluzaložil projekt Dáta bez pátosu. Decembrové testovanie Slovákov sa môže premiérovi Matovičovi vypomstiť. Ľudia už strácajú trpezlivosť, hnusobe sme krk nezlomili a hnať ich všetkých do testovania sa nemusí vyplatiť.

Malo plošné testovanie význam?

- V ohniskách, áno. Napríklad pri pilote sa išlo do postihnutých okresov, predpokladal sa silný výsledok, vyšlo 4 - 5 percent infikovaných, splnilo to svoj účel. Čo určite nemá zmysel opakovať, je ísť do okresov, kde momentálne nie je pandémia. To sú zbytočne vynaložené peniaze, ale pozor, keď ženiete ľudí do niektorých cvičení a oni nedávajú zmysel, tak ľudia tomu nerozumejú a môžu sa proti tomu začať stavať. Skúšať trpezlivosť ľudí a naťahovať gumu môžete, ale ak toho človeka poznáte a toto môže byť problém.

Kedy bolo treba vyhodnotiť dáta?

- Dáta dali na web v surovej forme dva týždne potom, keď sa to stalo. To je akoby som vám povedal, aké bolo počasie pred dvoma týždňami a vy sa podľa toho zajtra máte obliecť na prechádzku. Tí, ktorí boli infikovaní, už koronavírus nemajú, alebo sú v nemocnici, alebo s veľkou úctou pravdepodobne umrelo jedno percento.

Prečo sme krivke nezlomili krk?

- Dáta mali byť okamžite k dispozícii až na úroveň obce. Keby to mali k dispozícii Regionálne úrady verejného zdravotníctva, tak by hneď mohli konať. Keď sa niekde objavia osýpky, tak oni nemajú veľa času. Rádovo v hodinách musia izolovať ľudí, aby im neochoreli ďalší, prípadne, aby im vedeli dať starostlivosť. Čas beží, vírus nespí. On sa rád šíri a čaká na naše chyby.

Čo by mali urobiť prvé?

- Určite trasovať. V Českej republike majú stratégiu, aj dáta z trasovania. V správe uvedú: Na jedného infikovaného zo včera sme počas 24 hodín vedeli odtrasovať 94,5 percenta blízkych kontaktov a priemerne je to 4,5 človeka na jedného infikovaného. My ani nevieme, že takýto parameter existuje.

Kde sme teraz?

- Mám obavu. Mali sme kulmináciu krivky infikovaných 3. novembra. Odvtedy prešli dva týždne, nové prípady veľmi neklesajú. Matematik by povedal, že ak málo testujete, čo sa nám deje už dva týždne, tak čísla môžu byť nízke práve preto, že nehľadáme infikovaných. Teraz sa uvoľnili opatrenia, môže sa ísť do kostola, do kina, na plaváreň.

Ako sa bude krivka uberať?

- Z tých kriviek, ktoré sme si nakreslili, teraz vyzerá, že nám to môže pokračovať v páde alebo sa nám to môže zlomiť opačne. To by sme určite volali tretia vlna. Druhé a tretie vlny mali spojitý priebeh, nestalo sa to isté, čo pri prvej vlne. Vtedy bolo jasné, že sme sa dostali na nuly. Môže sa stať, že druhá vlna splynie do tretej. Stalo sa to napríklad v Amerike. Prvá vlna, čísla klesli, potom prišla druhá vlna, bola vyššia ako tá prvá, len mierne to kleslo a potom ešte skôr než prišla jeseň, tak to vyskočilo a dnes je to šialené.

Čo funguje v iných krajinách, kde majú pandémiu pod kontrolou?

- Pravidlá ITTI (identifikovať-trasovať-testovať-izolovať). Identifikovať nakazených, či už PCR alebo aj antigénovými testami. Okamžite ich treba trasovať, vyhľadať ľudí v jeho okolí. Tých otestovať, najmä ak ide o staršie rizikové osoby. A potom izolovať a to aj tých, ktorí nie sú pozitívni, lebo ak sú v jeho blízkom okolí, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to pri nich môže prejaviť tak za 3 - 4 dni. Toto sa musí udiať za 48 hodín.

U nás sa namiesto posilnenia trasovania stále venujeme testovaniu...

- Mám stále pocit, že naša vláda, minister, premiér riadia to, čo sa už stalo, namiesto toho, aby manažovali to, čo sa môže stať. Križovatku nespustíte s tým, že semafory dorobíme potom, uvidíme ako tam budú chodiť autá. Budú tam štyri búračky, svetlá musíte osadiť dopredu.

Ľudia sú už zmätení z pravidiel, ktoré sa menia...

- V Dánsku sú napríklad kráľovná, premiérka a hlavná hygienička. Tri dámy, a už to vzbudzuje dôveru, že ženy manažujú pandémiu a nie nejaký alfasamec. Keď vystupujú, tak všetky tri dokopy 7 minút za týždeň, potom vydajú jednoduchú stránku a opatrenia s obrázkami.

Napríklad, čo robia inak?

- Opakujú, že deti musia chodiť do školy. Pani Merkel hovorí, že školy budeme mať otvorené tak dlho, ako sa len dá, lebo je to pre psychické zdravie a duševnú pohodu celej spoločnosti veľmi dôležité.

Vláda v lete pripravila semafory a už v októbri prestali platiť. Argumentom je, že máme jedno zdravotníctvo. Je to tak?

- My sme poplašení, myslíme si, že vírus sa dnes správa inak. Nie je to tak, semaforu treba veriť, niekto ho nastavil a poďme podľa neho. Nemci idú konzistentne podľa semaforu. Sem-tam niečo zatvoria. Napokon, aj my sme pre štyri okresy na Orave a v Bardejove zasvietili na červeno a tí ľudia tam mali prísnejšie pravidlá. Sú odtiaľ výsledky a sú lepšie ako z Kysúc. Malo to význam, zabralo to rýchlo, takže to potrebujeme zopakovať v tých oblastiach, kde to horí dnes.

Treba sa aj pri testovaní riadiť semaforom?

- Keď ľuďom spravíte cvičenie, plošne ich otestujete a poviete im, že vo vašom okrese sú 4 percentá nakazených, tak to je jeden z 25 a pravdepodobne niekoho poznajú. Pochopia, že je to problém a vláda alebo hlavný hygienik nariadili niečo, čo treba. Ale v okresoch, kde to nie je, v Senci či Šali, kde z 50-tisíc ľudí v desiatkach našli pár infikovaných, to môže byť problém.

Ako teda vytypovať červené okresy?

- Červené sú buď tým, že vírus je silný a veľa ľudí sa tam nakazilo. Alebo tým, že boli zelené, ale zrazu sú červené. Myjava alebo Vranov nad Topľou sú dobré príklady. Za dva týždne sa tam niečo stalo. Napríklad vo Vranove vybuchla DSS-ka. Napríklad Bytča sa nachádza pri Považskej Bystrici, kúsok od Ilavy a Žiliny, je pochopiteľné, že tam určite treba testovať, rovnako aj Trenčín. Dunajská Streda je na juhu veľkým prekvapením, ide o veľký okres a treba tam identifikovať a demaskovať toto ohnisko.

Ktoré okresy sú na tom najhoršie?

- Ohnisko je teraz napríklad Púchov, Považská Bystrica, Vranov nad Topľou, Detva, Čadca, Sabinov, Myjava, Ilava, Levoča, Kysucké Nové Mesto. Tam treba teraz spraviť testovanie a prijať prísnejšie opatrenia. Rovnako aj v okresoch, ktoré boli zelené a prešli do červených čísel.