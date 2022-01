Najnovší údaj o výskyte omikronu na Slovensku vydali úrady ešte pred dvoma týždňami. Vzorky sa sekvenujú v laboratóriách. Oficiálny údaj je 54 prípadov omikronu. „Správa zo slovenských sekvenovacích laboratórií pred 2 týždňami je fajn. Ale je rovnako platná, ako keby dnes v predpovedi počasia hlásili ako bolo 2 dni pred Troma Kráľmi. Asi by ste zajtra deti pooobliekali do školy do ľahkých kabátikov, lebo bolo 13 stupňov a na Orave sa roztopil sneh aj na Spálenej,“ komentovali to analytici Dáta bez pátosu s tým, že sa prihovárajú za to, ak by chcel našich vedcov niekto finančne podporiť: „...aby mohli robiť podobnú robotu ako DIANA Biotechnologies v Českej republike, odkiaľ čerpáme informácie k omikronu. Veľmi dobrá práca páni a dámy, palec hore,“ dodali v komentári.

Analytici poukázali na 4 okresy, ktoré už nejaký čas rýchlo a razantne rastú.

Napriek zjavnému nástupu omikronu v týchto okresoch, sa zatiaľ ukazuje viacero pozitív: „Že sa to už začalo a nie včera, ale pred 2 týždňami a sme bližšie koncu. Že je tých pozitívnych určite viac ako ukazujú dáta, lebo okresy vykazujú vysokú pozitivitu cez 40%. Že napriek faktu, že ide na Orave, na Kysuciach a na severovýchode Slovenska veľmi slabo zaočkované okresy, zatiaľ nevidno nával v nemocniciach v regióne. Že vieme, ktoré okresy máme sledovať najbližšie 2 týždne. Očakávanie je, že porastú na násobok súčasných hodnôt a potom budú klesať,“ konštatovali Dáta bez pátosu.

Aj keď sa omikron šíri na Slovensku, podľa analytikov ešte úplne nevymizla ani delta. „Máme napríklad krajské mesto Trenčín, ktoré za posledných 7 dní kleslo o 30%. To je ešte DELTA s poklesom.“

