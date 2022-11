Ešte stále neviete, čo kúpite vašim blízkym na Vianoce a nákup darčekov si nechávate na poslednú chvíľu? Ak aj vám chýba štipka kreativity alebo si myslíte, že vaši kamaráti alebo príbuzní už majú naozaj všetko, inšpirujte sa pri výbere toho pravého darčeka znamením. To totiž dokáže o človeku veľmi veľa prezradiť!

BARAN (21. 3. – 20. 4.)

Baran má v sebe pod vplyvom planéty Mars značnú silu, životnosť, túžbu byť prvý a presadiť sa za každú cenu. Vyhľadáva dobrodružstvá a adrenalín. Ideálnym darčekom pre Baranov sú preto zážitkové darčeky, ktoré im zdvihnú adrenalín v krvi. Môžu to byť napríklad lístky na koncert, športové podujatie a pre skutočných milovníkov adrenalínu sa nebojte zainvestovať do darčeka, ako je napríklad zoskok padákom. Romantikom zas môžete kúpiť výlet teplovzdušným balónom a pre nežnejšie pohlavie napríklad extravagantný kúsok do šatníka.