Podnety sa hromadia na facebookovej stránke Očkovacia lotéria – výhercovia. Sťažujú sa najmä výhercovia 100-eurových súm, ktorých každý týždeň vyžrebujú až 10-tisíc. „Zdravím, prosím vás, už niekomu došlo tých 100 €? Vylosovaný som bol konkrétne 18. augusta a zajtra je 30. deň od vylosovania a stále nič,“ posťažoval sa Lukáš.

Podľa štatútu lotérie má byť totiž suma pripísaná na účet výhercu do 30 dní od vyhodnotenia žrebovania. V prípade prémiových výhier 100-tisíc eur a viac je to do 60 dní. Aj ďalší vyžrebovaní potvrdili, že realita je iná. „Po 25 dňoch mi prišla sms, že som vyhrala a výhra mi príde do 30 dní... čiže 25 + 30... 55 dní mám čakať na výhru,“ vyjadrila sa Milada. „Aj mne teraz prišla sms. Takže to nie je 30 dní, ale cca 60 dní.... Dobrý ‚odrb‘,“ pridala sa Zuzana.

Ministerstvo financií, ktoré má lotériu pod palcom, priznáva, že štát v niektorých prípadoch naozaj mešká s platbami. „Takéto prípady s oneskorením vyplatenia výhry sa mohli objaviť, ale sú veľmi ojedinelé. Pripomíname, že ide približne o 58-tisíc výhercov, medzi ktorými sa mohli ojedinele objaviť takéto prípady. Najčastejším problémom je to, že osoby uviedli nesprávne číslo účtu. Takéto osoby ministerstvo financií individuálne kontaktuje a problém spoločne riešime,“ reagovali z tlačového odboru Matovičovho ministerstva.

Rezort zároveň pripomína, že všetci výhercovia aj v prípade 100-eurových výhier po vyžrebovaní dostanú informačnú sms aj s pripomenutím, že im výhra bude vyplatená do 30 dní od doručenia esemesky.

Čítajte na druhej strane: Vyplatili už 501-tisíc eur Manuele z Bratislavy? >>