Bicyklovanie je zdraviu prospešné a zábavné do momentu, keď sa musíte zmestiť s vaším bicyklom do menšieho bytu. Kam upratať bicykel, aby vám nezavadzal? Čoraz viac ľudí ich skladuje na balkónoch. Odborníci na servisovanie bicyklov však upozorňujú, že to môže vášmu bicyklu škodiť!

Čoraz drahšie a menšie byty nútia Slovákov k improvizácii. Najmä v novostavbách sa na úložné priestory akosi zabúda, do dvojmetrovej kobky bicykel sotva zmestíte. Aj preto dnes mnohí skladujú bicykle na balkónoch. „A kde ho mám dať? Teraz sa už nestavajú také pivnice ako voľakedy, že ste tam pomestili knihy po babke, kompóty a ešte aj bicykle pre celú rodinu,“ povedal nám jeden z obyvateľov novej bratislavskej štvrte Slnečnice.

Tí, pre ktorých je bicyklovanie viac než len zábava, si však skladovanie dvojkolesového tátoša na balkóne nevedia predstaviť. „Ja mám veľmi drahý bicykel, takže určite by som ho neuskladnil niekde v spoločných priestoroch v bytovke. Na balkón by som ho tiež nedal, zvlášť v zime a vo vlhkých mesiacoch. Ak je garáž, tak je to super. Ideálne v suchu a pri izbovej teplote. Ja ho skladujem v garáži,“ povedal nám Marek (28), člen klubu horskej cyklistiky MTB Nehuness Team.

Na riziká tohto skladovania upozorňujú aj odborníci. „Škodia poveternostné vplyvy, výkyvy teplôt, dážď a aj prudké slnko má vplyv na lak. Pri použití plachty zas môže vzniknúť vlhkosť, kondenzácia a tá môže spôsobiť hrdzavenie niektorých dielov – oceľových rámov a skrutiek,“ upozornil odborník na servis bicyklov Marek zo servisu Kaktus bike v Bratislave.

Tento problém hrozí pri zakrytí plachtou najmä v zime. V lete však plachta môže pomôcť. „Pri dlhodobom uskladnení na balkóne určite krycia plachta zmysel má. Ochráni všetky plastové a gumené časti, ako sú pneumatiky, bowdeny, brzdové hadice a podobne, pred UV žiarením,“ radí Róbert z bratislavského servisu Saferide.

Počasie však nemusí byť pre bicykel na balkóne to najhoršie. „Počul som o zopár prípadoch, že aj v Trnave zobrali bicykel aj z piateho poschodia, čiže ani z toho dôvodu nie je dobré bicykel nechávať na balkóne,“ upozornil odborník Kristián zo servisu Mobility RM JET v Trnave.

Takúto škodu vám potom ani nemusí preplatiť poisťovňa. K finančnému plneniu dôjde len vtedy, ak sa páchateľ dostane k bicyklu cez dvere do bytu a následne na balkón. „Pokiaľ by došlo ku krádeži z vonkajšej strany bez prekonania napr. zasklenia balkóna, takáto škoda by nebola poistením krytá,“ vysvetlila Beata Lipšicová z poisťovne Uniqa.

Ideálne skladovanie bicykla je v suchej garáži alebo pivnici. „Ak nie je taká možnosť, určite mu bude dobre aj v obývačke,“ tvrdí Kristián. „Na zimu je ideálne ho uložiť zoservisovaný, čistý, a teda pripravený na ďalšiu sezónu. Bez vyplakávania, že na jar, keď sa začne sezóna, sú plné servisy a dlhé čakacie časy,“ dodal Róbert.