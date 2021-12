Mikulášsky balíček by podľa Kuželu nemal obsahovať žiadne nezdravé polotovary, ako sladké tyčinky či tukové pochúťky. „Dajte tam to, čo robí naše telo zdravým, to znamená ovocie, orechy, semiačka, čokoľvek z rastlinnej stravy. To je balíček, ktorý poteší črevné mikróby a vie byť zdraviu prospešný,“ odporúča lekár.

Ak sa budete držať nasledujúcich tipov, touto nádielkou môžete obdarovať blízkych nielen na Mikuláša. „Takýto balíček by odporučilo desať z desiatich gastroenterológov a nielen na Mikuláša, ale každý deň v roku,“ povedal Kužela.

