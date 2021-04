Na Slovensku máme dnes registrované štyri vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19. V skladoch však leží aj 200-tisíc dávok vakcíny Sputnik V, ktorá zatiaľ nemá registráciu Európskej liekovej agentúry (EMA), hoci posudzovanie už beží.

Ruskú vakcínu by sme mohli používať aj pred vyjadrením EMA, no musí o tom rozhodnúť ministerstvo zdravotníctva. „Aktuálne stále platí, že prebiehajú laboratórne testovania predmetnej vakcíny, v nadväznosti na ich závery budeme komplexne informovať," povedala minulý týždeň vo štvrtok hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Pri rozhodovaní sa mali oprieť najmä o stanovisko ŠÚKL-u. To však neprinieslo jasnú odpoveď, ale skôr viac otázok.

Pri skúmaní zistili, že vakcíny dovezené na Slovensko nie sú úplne identické s vakcínou, ktorej výsledky účinnosti a bezpečnosti boli publikované v prestížnom časopise The Lancet. Nie sú totožné ani s vakcínami, ktoré sa používajú v iných krajinách. Upozornil na to Denník N.

Práve článok v odbornom časopise Lancet bol častý argument, prečo by sa mal Sputnik používať na Slovensku. ŠÚKL v stanovisku upozornil, že šarže vakcín u nás nie sú identické s tými, o ktorých sa v Lancete písalo. Jej možné použitie tým obhajoval napríklad aj infektológ Pavol Jarčuška, ktorý je členom konzília odborníkov a s bývalým ministrom Krajčím a bývalým premiérom Matovičom bol na tlačovej konferencii, keď Sputnik priviezli do Košíc. „Myslím si, že je to vakcína, ktorá má dobré dáta publikované v prestížnom časopise,“ hovoril Jarčuška.

Vyjadrenie zo 16. februára si pozrite TU:

ŠÚKL v stanovisku napokon o bezpečnosti ruskej látky nerozhodol, keďže na to nemá dostatok informácií. Tvrdia, že naši kontrolóri nemôžu posúdiť vakcínu tak komplexne ako Európska lieková agentúra. Preto si zatiaľ na definitívne rozhodnutie musíme ešte počkať. Štátny ústav však navrhuje, že ak by sa štát rozhodol očkovať Sputnikom pred registráciou, mal by sledovať možné riziká a zabezpečiť dôsledný monitoring očkovaných.

Hoci ruskú vakcínu neschválila Európska lieková agentúra (EMA), očkovacia látka by sa na Slovensku aj napriek hodnoteniu ŠÚKL mohla podávať. Bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Osoby, ktoré sa budú chcieť dať Sputnikom V zaočkovať, by podpisovali vyhlásenie. Dôležitou zmenou, ktorú komunikoval nový premiér Eduard Heger, je, že za očkovanie by už nebol zodpovedný lekár, ale štát.

