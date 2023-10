Na Slovensku pôsobí viac ako 2000 verejných lekární. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že lekárne sú najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia – sú ľahko prístupné, je ich veľa, sú dlho otvorené. Až dve tretiny dospelej populácie Slovenska sa do najbližšej lekárne dokáže dostať do 10 minút.



Z hľadiska dostupnosti sú teda lekárne ľuďom bližšie než iné zdravotnícke zariadenia. Lekárne sú zároveň pomerne často navštevované miesta – takmer dve tretiny ľudí chodí do lekárne raz mesačne a častejšie a 90 percent z nás zavíta do lekárne aspoň raz za štvrťroka.

No a ľudia v nich pracujúci (farmaceuti a farmaceutickí laboranti) sú vnímaní ako odborníci, ktorých kompetencie sa viažu k liekom, a tiež sú vnímaní ako vysoko vzdelaní profesionáli, ktorí sú ochotní poradiť a venovať sa ľuďom. Lekárnik je pre drvivú väčšinu ľudí zároveň najrýchlejšie dostupným odborníkom, za ktorým môže ísť, ak má nejaký zdravotný problém.

A predsa len, nie je lekáreň ako lekáreň. Chceli by sme vám rozpovedať krátky príbeh o tom, čo sa deje v prípade, ak sa lekáreň zmení a začne poskytovať služby a starostlivosť pod značkou Dr. Max.



Ešte predtým je dôležité si povedať, ako a kedy sa tak deje. Foriem a spôsobov, ako vznikajú lekárne na Slovensku, je viacero. Jednou z možností je napríklad odkúpenie lekárne od tzv. jednotlivca – vlastníka lekárne, spravidla farmaceuta alebo od inej lekárenskej spoločnosti. Lekáreň je samozrejme možné po splnení všetkých podmienok „postaviť“ aj na tzv. zelenej lúke, teda vybudovať úplne z ničoho.



Teraz (vo videu) ilustrujeme prvý z uvedených príkladov. Z lekárne, ktorá patrila svojím vybavením, vzhľadom a prístupom k tzv. staršej generácii lekární, sa stane špičkové a moderné zdravotnícke zariadenie s množstvom nových služieb, rozšíreným sortimentom, vyšším komfortom pracovného prostredia, a to všetko s cieľom byť bližšie k ľuďom. Byť dostupnejší a poskytovať lekárenskú starostlivosť na najvyššej úrovni. Poďte s nami do jednej z lekární v Zlatých Moravciach, z ktorej sa po rekonštrukcii a tzv. rebrandigu stala lekáreň Dr. Max.

Čo sa stalo, keď prišiel do Zlatých Moraviec Dr. Max? Čo priniesol zamestnancom, ale predovšetkým pacientom a komunite v tejto lokalite?



7 vecí, ktoré sa zmenili po rekonštrukcii lekárne v Zlatých Moravciach Väčšiu lekáreň – oficína lekárne sa zväčšila z 97 na 145 m², čo prinieslo vyšší komfort pre pacientov a zákazníkov. Dostupnejší sortiment – do ponuky lekárne pribudla k pôvodnému štandardu pestrá paleta kvalitných a cenovo dostupných produktov z Privátnej značky Dr. Max. Nové služby – lekáreň po rekonštrukcii prináša pacientom a zákazníkom možnosti preventívnych vyšetrení. Vyšší komfort – pribudla skúšobná kabínka nevyhnutná napríklad pri obstaraní vybraných zdravotníckych pomôcok. Nové expedičné miesta – pribudla 1 tára. Z pôvodných 5 je dnes pre návštevníkov lekárne k dispozícii 6 výdajných miest. Lepšie pracovné prostredie – po rekonštrukcii sa zlepšil aj komfort a pracovné prostredie pre zamestnancov lekárne, keďže členité priestory zázemia dostali najkompaktnejšiu podobu. Viac personálu – jedna farmaceutka navyše do tímu, čo znamená viac personálu lekárne, ktorý pomáha pacientom.