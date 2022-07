Hoci Kanada urobila výnimku zo sankcií a zaslala do Ruska opravené turbíny pre plynovod Nord Stream 1, jeho spustenie sa nemusí obnoviť ani po technickej prestávke, ktorá sa má skončiť už budúci týždeň. Mnohé krajiny predpokladajú, že Rusko prevádzku neobnoví, minimálne nie úplne.

Informoval o tom portál euractiv.sk. Ruský plynárenský gigant Gazprom v pondelok (11. 7.) začal desaťdňovú každoročnú údržbu na svojom plynovode Nord Stream 1, ktorý smeruje cez Baltické more do Nemecka. Vláda v Berlíne, ako aj ďalšie európske krajiny majú obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie už neobnovia.

Zámienok, aby Moskva nespustila plynovod by mohla mať mnoho - od pretrvávajúcich technických problémov cez konflikt okolo blokácie prevozu tovarov cez Litvu do Kaliningradu až po dodávky západných zbraní na Ukrajinu. Vzťahy medzi Ruskom a Západom sa v dôsledku invázie na Ukrajinu zhoršili a Gazprom by mohol využiť príležitosť a jednoducho zavrieť ventily úplne.

Veľkým spotrebiteľom je práve priemysel, ktorý v posledných rokoch nebral výzvy na zvyšovanie energetickej účinnosti vážne. Nemecká vláda sa už preto pripravuje a firmy dostanú od vlády peniaze za to, že prestanú vyrábať.

Európske krajiny sa snažia naplniť plynové zásobníky na najbližšiu zimu

V súčasnosti sú zásobníky naplnené na približne 62 percent (Slovensko má 64 %). Pred začiatkom vykurovacej sezóny chce však Európa dosiahnuť aspoň 80 %. Ak nebudú pred zimou zásobníky dostatočne plné a ruský import bude vypadávať, domácnosti vo viacerých krajinách môžu čeliť obmedzeným dodávkam tepla, čo si len málokto vie predstaviť, akoby sa tak dalo fungovať.

Ak sa plynovod neobnoví, môžu nasledovať 3 scenáre. Viac sa dočítate na nasledujúcej strane.