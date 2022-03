Odkedy vydal agresor Vladimír Putin rozkaz uviesť ruské jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti, v pohotovosti sú aj Slováci. Viacerí sa okamžite začali zháňať po jódových tabletkách, ktoré majú pôsobiť proti radiácii. Po explózii však rozhodne nestačí užiť jód. Najdôležitejšie je zachovať pokoj a zamerať sa na bezpečnosť a zdravie seba a svojej rodiny. Čo by ste teda mali vedieť o základnej ochrane pred radiáciou?

1. Nájdite vhodný úkryt Zdroj: Shutterstock

Najdôležitejšou vecou pri výbuchu jadrovej bomby v prípade, ak ste ho prežili, je nájsť vhodný úkryt. Úkryt je nutné vyhľadať okamžite. Najneskôr však do 10-15 minút po výbuchu. To je približne čas, kedy na zem začina dopadať rádioaktívny spád, ktorý je zmesou rádioaktívneho rpachu, popola a všetkých materiálov, ktoré detonácia vymrštila do atmosféry. Predstaviť si to môžete ako prach, ktorých sa po výbuchu bude vznášať a následne padať k zemi. Pokryje všetko, mimouzavretých priestorov.

Krytov civilnej ochrany je napríklad iba v Bratislave až 8602. V nich by našlo úkryt až 760-tisíc ľudí. Sú to väčšinou pivnice a suterény domov a verejných budov. Mali by ste si preto zistiť, kde sa nachádza ten najbližší.