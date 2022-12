V školských a pracovných kolektívoch by sa malo počas chrípkovej sezóny často vetrať, dbať na hygienu rúk a dezinfekciu plôch, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Jeho vyjadrenie k priebehu chrípkovej sezóny za 49. týždeň 2022 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe.

"Odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi," doplnil Mikas. Dodržiavať by sa podľa neho mala aj respiračná etiketa, ako napríklad kýchanie a kašľanie do vreckovky, nie do rúk.

Sú nutné respirátory?

