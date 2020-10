Koronakríza tvrdo zasiahla aj zdravotníctvo. Aby všetko mohlo normálne fungovať, bude ho treba dofinancovať. To, čo však chystá Matovičova vláda, vyvolalo vlnu kritiky v radoch odborníkov. Hazarduje so zdravím viac ako dvoch miliónov Slovákov.

Koronakríza tvrdo zasiahla aj zdravotníctvo. Tým, že tisíce ľudí prišli o prácu, zdravotné poisťovne inkasovali menej peňazí na odvodoch, no lekárov a zdravotnú starostlivosť platiť museli. V súčasnosti hrozí, že sa ocitnú v strate. Vláda sa preto rozhodla tento sektor podporiť sumou až 300 miliónov eur, na ktoré sa poskladáme všetci. Problém je, že celú sumu má zinkasovať štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Pritom až štyridsať percent Slovákov patrí do súkromných poisťovní. Budú sa aj oni skladať na výhody pre klientov VšZP a pozerať sa, ako ich poisťovne pomaly krachujú? Odborníci nad tým len krútia hlavou a varujú, že to v konečnom dôsledku môže ohroziť zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

Vláda v stredu rokovala o návrhu z ministerstva zdravotníctva Marka Krajčího (OĽANO). Ten chce zvýšiť základné imanie VšZP o 300 miliónov eur. Podľa šéfa rezortu financií Eduarda Hegera (OĽANO) je dôležité uvedomiť si, že VšZP je zdravotná poisťovňa, ktorej jediným akcionárom je štát. „My sa o ňu musíme postarať, to je úplne kľúčové,“ obhajoval Heger. Dodal, že je dôležité, aby mala dostatok prostriedkov, kedže Slovensko sa nachádza v druhej vlne pandémie nového koronavírusu.

Zámer ministrov má plnú podporu premiéra a straníckeho šéfa Igora Matoviča „Je to úplne legitímna požiadavka ministerstva zdravotníctva dofinancovať našu štátnu zdravotnú poisťovňu. Jednoducho má výpadok príjmov a má výrazne vyššie výdavky v súvislosti s COVID-19,“povedal.

Návrh vyvolal okamžitú kritiku súkromných zdravotných poisťovní aj odborníkov. Zhodujú sa, že zdravotníctvo je na kolenách a dofinancovať potrebujú všetky poisťovne. Štátna poisťovňa sumou 300 miliónov eur získa obrovské privilégiá, čo môže mať za následok vytlačenie súkromných poisťovní Dôvera a Union zo Slovenska. Navyše to diskriminuje 40 percent Slovákov, ktorí sa majú skladať na výhody len pre poistencov VšZP.

„Návrh naliať do štátnej zdravotnej poisťovne 300 miliónov eur z daní všetkých daňových poplatníkov, vrátane poistencov súkromných zdravotných poisťovní, je hazard so zdravím. Vláda týmto svojím krokom ukazuje, že sa na férové financovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov na Slovensku vykašľala. Nepriamo trestá dva milióny poistencov za to, že dôverujú súkromným zdravotným poisťovniam,“ uviedla poisťovňa Dôvera.

Kritika však prichádza aj z radov koaličných poslancov. „Považujem to za fatálne zlý krok, ktorý spôsobí obrovské systémové výpadky na jednej strane a nadmerné plytvanie štátnej poisťovne na strane druhej. Chuť koaličných partnerov dotovať z daní všetkých občanov len štátne, často menej efektívne inštitúcie, je pre mňa nepochopiteľná,“uviedla Jana Cigániková (SaS).

Podľa poslankyne to tiež môže ohroziť zdravú konkurenciu na trhu poisťovní a chuť zlepšovať sa. „Presne o to kolegom ide. Netaja sa tým, že túžia po tom, aby poistenci nemali na výber. Ja som však presvedčená, že ak odstránime konkurenciu, a teda aj hrozbu, že nespokojný klient má kam odísť, tak absolútne odstránime motiváciu štátnych inštitúcií zlepšovať sa,“ doplnila.

Analytik Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz hovorí, že za posledných 10 rokov štátnu poisťovňu opustilo 300-tisíc poistencov. „Čo je jasný signál, že poistencom sa páči konkurencia, páči sa im možnosť vybrať si,“ komentuje. Nie je to pritom prvýkrát, čo má poisťovňa finančné problémy. V roku 2016 mala stratu 112 miliónov a bola v ozdravnom pláne. Tento rok sa strata opäť odhaduje na desiatky miliónov eur.

Podľa Vlachynského by vláda mala ísť úplne opačným smerom. Vidí dve možnosti, ako sa vyrovnať s večne zadlženou štátnou poisťovňou. „Poisťovňa sa roky správa neefektívne, neustále vytvára stratu a v tomto prípade by sme sa mali baviť o tom, čo s touto poisťovňou urobiť. Či ju skôr nerozdeliť, nepredať a nevyužiť peniaze v zdravotníctve účelnejšie,“vysvetlil s tým, že ak by sa rozdelila napríklad na dve súkromné poisťovne, potom by všetky poisťovne na trhu mali približne rovnaký počet klientov a mohli by si lepšie konkurovať.

Druhou možnosťou je navýšiť platby štátu za svojich poistencov. Štát platí zhruba 30 eur mesačne za svojich poistencov, ktorými sú deti, študenti, rodičia na materskej či dôchodcovia, zatiaľ čo zamestnaný človek odvádza až 150 eur mesačne. „Štát už roky znižuje platby za poistencov štátu, ktorých sú tri milióny, za ktorých je zodpovedný on. Ale v tom prípade by dofinancovanie malo prísť tak, že štát zaplatí za svojich poistencov vyššiu sumu, aby reflektovala viac starostlivosť, ktorú dostávajú,“ doplnil.

Minister Krajčí na jeseň minulého roku ešte ako opozičný poslanec upozorňoval, že rozpočet zdravotníctva na rok 2020 je zlý a bude ho treba dofinancovať sumou 100 miliónov eur. Koronakríza problémy ešte viac prehĺbila a peňazí bude treba do systému naliať viac. „Sme radi, že sa vláda predsa len rozhodla riešiť kritickú finančnú situáciu v našom zdravotníctve. Spôsob, akým k tomu pristúpila, však považujeme za neštandardný a diskriminačný,“ komentovala Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Doplnila, že v období pandémie nového koronavírusu tento krok považuje za hazardovanie so zdravím pacientov.

Marián Petko za Asociáciu nemocníc Slovenska vysvetlil, že poistenci Dôvery a Unionu na tento krok doplatia hneď dvakrát. Najprv tým, že sa poskladajú na iných, a potom tým, že sa nemusia dostať k zdravotnej starostlivosti. Nemocnice totiž potrebujú peniaze aj od ďalších poisťovní, no tie ich nebudú mať z čoho vyplatiť. „Nakoniec by na to doplatil, samozrejme, pacient,“ povedal.

Samotná VšZP tvrdí, že kroky súvisiace s jej dofinancovaním sú plne v kompetencii jej jediného akcionára, ktorým je ministerstvo zdravotníctva. „Dofinancovanie nepotrebuje iba VšZP, ale aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union,“ uviedol hovorca VšZP Matej Neumann.

Rokovanie vlády o navýšení kapitálu VšZP je aktuálne prerušené. Premiér Igor Matovič potvrdil, že začiatkom budúceho týždňa sa návrhom bude zaoberať koaličná rada.

