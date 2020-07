Dalo sa očakávať, že po otvorení hraníc začne pribúdať pozitívne nakazených novým koronavírusom. Nik ale nepredpokladal, že to naberie také rýchle obrátky. Premiér Igor Matovič už ráno naznačoval sprísnenie opatrení.

„Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ vyjadril sa na sociálnej sieti.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva aj členov krízového štábu zatiaľ netreba robiť paniku. „Väčšinou sú to takmer všetko importované prípady zo zahraničia. Stúpa to najmä preto, že jednak sa dohľadávajú kontakty importov a mnohí ľudia, ktorí sa vrátili a boli v 5-dňovej karanténe, sa dali testovať,“uviedol uznávaný profesor a infektológ Pavol Jarčuška.

Situácia by sa mohla zhoršiť, ak sa zistí komunitné šírenie medzi Slovákmi. Znamená to, že vírus koluje aj medzi ľuďmi, ktorí sa nevrátili z rizikových oblastí. „Zatiaľ neviem o komunitnom šírení, no zisťujeme ho práve,“ povedal Jarčuška.

V takom prípade hrozí aj sprísnenie bezpečnostných opatrení. Konzorcium odborníkov už zasadá a diskutuje, nakoľko sú pribúdajúce prípady vážne. „Budeme mať stretnutie na Úrade vlády, kde rozanalyzujeme situáciu,“ potvrdil infektológ.

Ďalší člen permanentného krízového štábu však prezradil, akým smerom by sa opatrenia mohli uberať. „Určite treba začať s kontrolou hraníc. Toto je dnes dôležité opatrenie,"povedal lekár Peter Visolajský.

