Cirhózou trpí čoraz viac Slovákov a umierajú na ňu najmä mladí ľudia v produktívnom veku! Aj keď väčšina odborníkov upozorňuje na nadmerné pitie alkoholu, do popredia vstupujú v čoraz väčšej miere nové hrozby, ktorými si ničíme pečeň. Ako sa tomuto ochoreniu vyhnúť, kde sa môžete preventívne vyšetriť a užívanie ktorých liekov škodí vašej pečeni najviac?

V ochorení pečene patrí Slovákom nelichotivé prvé miesto na svete! Čo je však horšie, mnohí o tom, že majú problémy, vôbec nevedia. Ide o chorobu, ktorá nebolí, no môže zabiť. „Chceme zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku. A takisto chceme podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia,“ povedal Peter Jarčuška z UNLP, odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre hepatológiu a člen výboru SHS.

Na smutnú štatistiku zareagovala ako prvá Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá v spolupráci so Slovenskou hepatologickou spoločnosťou spustila preventívny skríning pečene pod názvom Sirius, ktorého cieľom je odhaliť ochorenie pečene vo včasnom štádiu, keď je ešte liečiteľné. Na toto ochorenie pritom slovenskí lekári upozorňujú už roky. Potvrdzuje to tiež prestížny vedecký časopis Lancet, podľa ktorého má Slovensko najvyšší výskyt cirhózy pečene na svete. Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci uvedeného programu zistia lekári ochorenie pečene, pacientovi ponúknu možnosť zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii UNLP Košice. (tasr)

„Na cirhózu, ktorá je konečným štádiom ochorenia, nám dnes umierajú ľudia vo veku 25 – 45 rokov. Ochorenie pečene sa vyvíja niekoľko rokov a preto, že vôbec nebolí, človek s desaťročnou cirhózou sa môže cítiť rovnako ako ten bez ochorenia. Prvé príznaky a komplikácie sa začnú prejavovať až vo vyšších štádiách, keď je už ochorenie ťažko zvrátiteľné. Zlyhanie pečene sa končí väčšinou úmrtím,“ zdôraznil Ľubomír Skladaný, prednosta II. internej kliniky a prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Cirhózu si roky spájame najmä s alkoholizmom. Častý pohľad na dno pohárika je stále najčastejšou príčinou cirhóz na Slovensku, a to až v 80 percentách, no do popredia vstupujú aj nové hrozby. „Ročne umiera vyše 1 000 Slovákov na zlyhanie pečene spôsobenej včas neliečeným alkoholizmom,“ poznamenal riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa na Slovensku ročne pre alkoholizmus lieči 27-tisíc pacientov.

