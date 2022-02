Potkan (rok 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Potkan je v čínskom horoskope prvým znamením. Zdroj: Ng Han Guan

Osoby narodené v tomto znamení čaká rok plný úspechov. Potkany čakajú nové pracovné príležitosti. Či sa ich však aj chopia, to je už iná vec. Bez usilovnej snahy sa totiž žiadne zázraky nedejú. Najmä muži tohto znamenia tento rok v oblasti vzťahov nevykročia z obvyklého priemeru. Nejde o to, že by vám chýbal šarm, ale vo vašom okolí sa nevyskytujú objekty, po ktorých obdive by ste túžili. Dámy môžu stretnúť starú lásku, ktorá nezhrdzavela. Pripravte sa aj na na niekoľko neočakávaných zvratov, ktoré koniec koncov zaistia príjemnú zmenu. Neriešte detaily a sústreďte sa na to, čo ste si vytýčili – v roku 2022 totiž dostanete šancu to dosiahnuť.