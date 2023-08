Doteraz iba štyri krajiny - Brazília, Maurícius, Holandsko a Turecko - prijali všetky opatrenia odporúčané v boji proti fajčeniu tabakových výrobkov. V boji by malo pomôcť niekoľkonásobné zdraženie cigariet, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Zdravotnícka agentúra OSN v novej správe vyzvala krajiny, aby zvýšili uplatňovanie overených opatrení na obmedzenie užívania tabaku. Takými sú zákaz reklám, zdravotné varovania na obaloch cigariet, zvýšenie daní z tabakových výrobkov a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí chcú s fajčením prestať.

Podľa WHO je chránených najmenej jedným protitabakovým opatrením 5,6 miliardy ľudí, čiže 71 percent svetovej populácie. To je päťkrát viac než v roku 2007. Podľa najnovšej správy WHO celosvetová miera fajčenia klesla z 22,8 percenta v roku 2007 na 17,0 percenta v roku 2021. Bez tohto poklesu by na svete bolo teraz o 300 miliónov fajčiarov viac, dodala WHO.

„Pomaly, ale isto je pred škodlivými účinkami tabaku chránených čoraz viac a viac ľudí," vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že jeho organizácia je pripravená podporovať národné kroky „na ochranu obyvateľov pred touto smrtiacou metlou".

Fajčenie zostáva hlavnou príčinou odvrátiteľných úmrtí. Ročne naň umiera 8,7 milióna ľudí vrátane 1,3 milióna obetí pasívneho fajčenia.

Podľa zdravotníckej agentúry osem krajín (Etiópia, Irán, Írsko, Jordánsko, Madagaskar, Mexiko, Nový Zéland a Španielsko) delí už len jeden krok od pripojenia k lídrom v obmedzovaní fajčenia. Avšak 2,3 miliardy ľudí v 44 krajinách nie je stále chránených žiadnym protitabakovým opatrením WHO.

Až 53 štátov stále nezaviedlo zákazy fajčenia v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, čo riaditeľ WHO pre propagovanie zdravia Rüdiger Krech označil za „úplne neprípustné".

