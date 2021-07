Slovensko sa zmení na krajinu starkých a nebude to trvať dlho. Mnohí z nás túto premenu ešte zažijú na vlastnej koži. Budeme žiť dlhšie, no krajina v najbližšom polstoročí stratí až trištvrte milióna obyvateľov. Mladých bude oveľa menej ako v súčasnosti a poriadne sa rozrastie armáda dôchodcov, na ktorých penzie a zdravotnú starostlivosť sa pomaly nebude mať kto skladať. Analytik upozorňuje, že je načase zaoberať sa týmito hrozbami. Súčasná vláda pritom robí pravý opak!

V súčasnosti na Slovensku počet obyvateľov rastie – každý rok približne o 7 500 ľudí. Vlani štatistiky ovplyvnil koronavírus, keď bol populačný prírastok pre vyššie počty úmrtí len 1 900 obyvateľov. Očakáva sa však, že už od roku 2025 budú počty obyvateľov Slovenska klesať a v najbližšom polstoročí krajina príde až o trištvrte milióna obyvateľov. „Podľa projekcie Európskej komisie by populácia na Slovensku mala do roku 2070 klesnúť z aktuálnych 5,46 mil. na 4,71 mil. Tento predpokladaný pokles je spôsobený nerovnomerným vekovým rozdelením obyvateľstva, kde sú relatívne silno zastúpené vekové skupiny okolo 40 rokov,“ uviedla Národná banka Slovenska v súvislosti s Dňom populácie, ktorý bol 11. júla.

Ďalším dôvodom je pokles miery fertility, teda plodnosti, ktorá vyjadruje, koľko detí sa za život narodí jednej žene. Kým ešte v roku 1960 bola miera fertility na Slovensku na úrovni 3,04, s výnimkou krátkych prestávok postupne klesala až na úroveň 1,2 v roku 2002. Aktuálne dosahuje hodnotu 1,56 a do roku 2070 sa má pozvoľna zvyšovať na úroveň 1,67, no to už Slovensko „nespasí".

Budeme sa dožívať vyššieho veku. Zo súčasných 80,8 roku pre ženy a 74,3 roku pre mužov sa stredná dĺžka života do roku 2070 zvýši pre ženy na 89 rokov a pre mužov na 84,1 roku.

Starnutie obyvateľstva však so sebou prinesie nemalé problémy. Kým podiel seniorov vo veku 80 a viac rokov na celkovej populácii aktuálne predstavuje 3,3 %, do roku 2070 má stúpnuť na 14,6 %. Dôsledky pocítia dnešní tridsiatnici a štyrid- siatnici. Zatiaľ čo teraz pripadajú na jedného človeka staršieho ako 64 rokov takmer štyria ľudia v produktívnom veku, v roku 2070 ich bude zrejme len 1,6. „Ľudia nad 80 rokov sú už väčšinou neproduktívni, naopak, sú významnými spotrebiteľmi zdravotníckych a sociálnych služieb. Dnešní tridsiatnici a štyridsiatnici by mali myslieť na to, že ich úspory nebudú slúžiť len na financovanie bežných dôchodkových výdavkov, ale aj na financovanie dlhodobej starostlivosti," varuje ekonomický analytik INESS Radovan Ďurana.

Osobitným problémom sú podľa neho dôchodky. Nielenže ich štát bude vyplácať viac, ale aj vo vyšších sumách, no tie budú čoraz viac zaostávať za priemernými mzdami. Nepomôže ani to, že dôchodkový vek na Slovensku sa do roku 2060 postupne zvýši na 68 rokov, ako to predpokladá Eurostat. „Nižší počet pracujúcich nebude stačiť na financovanie týchto výdavkov. Očakávať môžeme pokles iných výdavkov štátu, ako aj pokles výšky dôchodku v pomere k priemernej mzde,“ dodáva Ďurana.

Čítajte ďalej: Ako sa zmení svet >>