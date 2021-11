Od pondelka už na polovici Slovenska začnú platiť tie najprísnejšie opatrenia. Tridsaťšesť okresov sa ocitne v čiernej farbe a prevádzky budú musieť pozatvárať a práve to rozdeľuje spoločnosť. Jedna skupina žiada výhody aspoň pre zaočkovaných. Druhá však argumentuje, že situácia je kritická a nemocnice sa plnia. Podnikatelia z čiernych okresov už bijú na poplach, že ďalšia vlna ich položí na lopatky. O uvoľnení pravidiel by mohlo už dnes rozhodnúť konzílium odborníkov. Ako nakoniec rozhodnú politici?

Epidemická situácia sa dramaticky zhoršila, len včera úrady hlásili 5 361 pozitívne testovaných PCR testami a ďalších 2 006 Ag testami. Plnia sa aj nemocnice, hospitalizovaných je momentálne 1 774 pacientov a 170 z nich musí byť pripojených na umelej pľúcnej ventilácii. Naproti tomu očkovaných pribudlo len 1 739 ľudí.

NOVÚ MAPU SI POZRITE »TU«

Podľa odborníkov je očkovanie cesta, ako sa dostať von z pandémie. Na druhej strane očkovaní v čiernych okresoch nemajú takmer žiadne výhody. Reštaurácie, hotely, fitnescentrá, oslavy či wellness sú zakázané pre všetkých. Cítia sa preto nahnevaní a oklamaní.

„Gastro prevádzkam v čiernych okresoch by pomohlo, keby mohli fungovať aspoň v režime pre očkovaných. S kontrolou green pasov cez mobilné aplikácie a dodržiavaním všetkých pandemických opatrení - prekrytím dýchacích ciest respirátormi, dezinfekciou rúk a rozostupmi. A, samozrejme, aj rešpektovaním toho, že tie isté podmienky budú platiť aj pre zamestnancov," uviedla Katarína Ducárová, manažérka prevádzky Hotela Ondava v Stropkove, ktorý je čierny už od 25. októbra.

Tatiana a Slavomír Kopilovci z Palacinkárne u priateľov z Humenného: „Gastroprevádzky by mali byť aj v čiernom okrese otvorené ako predajne či priemyselné objekty, firmy. Aj my si vieme odkontrolovať počet zákazníkov na metre štvorcové. Nechápeme, prečo sa to aj na nás nevzťahuje. Veď v obchodoch sa ľudia zgrupujú pri ovocí, pri pokladniach. A keď obchodníci nemusia kontrolovať očkovacie preukazy, prečo by sme to mali robiť my? Nemáme na to kompetencie.”

Anketa Mali by mať očkovaní v čiernych okresoch výhody? Áno, sú predsa očkovaní a predstavujú menšie riziko. 0% Vláda by mala dodržať slovo, že vakcína je sloboda. 0% Neviem, mňa už opatrenia nezaujímajú. 0% Nie, je to riziko. 0% Všetko by malo byť otvorené pre všetkých. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Ak obmedzujeme v čiernych okresoch gastro, fitká a kúpaliská pre neočkovaných aj očkovaných, tak obmedzme všetko. Aby ľudia mali motiváciu sa očkovať. A myslím si, že aj v čiernom okrese by mala byť pre očkovaných voľnosť, ako sa sľubovalo. A čo sa týka kontroly - veď aj v bordovom okrese musíme kontrolovať covid pasy, lebo môžeme mať otvorené len pre očkovaných. A keď sme boli v červenej zóne covid automatu, museli sme kontrolovať takisto, lebo sme mali otvorené v režime OTP," uviedla Slávka Zakuťanská zo Sky Café v Prešove.

Je presvedčená, že zodpovednosť za kontroly by nemala byť na majiteľoch prevádzok: „Ak ja raz označím prevádzku, že do nej môžu vstúpiť iba očkovaní, tak zodpovednosť by mala byť na človeku, ktorý toto pravidlo porušuje. Veď ani iné infekčné choroby ako žltačka, tuberkulóza či osýpky, ktoré môže mať hocikto, nekontrolujeme. Každý prenášač infekcie je trestnoprávne zodpovedný sám za seba nie je za jeho konanie zodpovedný majiteľ prevádzky."

Prevádzky sa vzbúrili a otvorili aj v čiernych okresoch: Čítajte na ďalšej strane >>>