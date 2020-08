Pri vstupe do Rakúska zo Slovenska netreba predložiť negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa domáca karanténa. Tranzit cez rakúske územie je takisto naďalej povolený bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom.

Od 17. augusta vstúpilo do platnosti varovanie pred cestovaním do Chorvátska. Všetci, ktorí sa budú vracať späť do Rakúska, sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo nastúpiť do domácej karantény a zotrvať v nej dovtedy, kým nebudú mať negatívny test.

Z dôvodu zavedenia karanténnych opatrení pre osoby prichádzajúce z Chorvátska sú zavedené posilnené policajné a zdravotné kontroly na hraniciach so Slovinskom, Maďarskom a Talianskom. Na hraniciach so Slovenskom nie sú momentálne plánované kontroly.

Väčšina krajín EÚ vrátane Slovenska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a Islandu patria medzi tzv. zelené krajiny s nízkym stupňom výskytu ochorenia COVID-19.

Občania SR môžu vstúpiť a tranzitovať osobnou dopravou na územie Maďarska a späť na Slovensko z územia zelených krajín bez obmedzení, taktiež môžu využívať Medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety do/z krajín zelenej zóny bez obmedzení.

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény. V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom. Lety zo Slovenska do Poľska sú povolené.

Kabinet ministrov Ukrajiny 11. augusta rozhodol o opätovnom zaradení viacerých krajín vrátane Slovenska do tzv. zelenej zóny. Znamená to, že občania Slovenskej republiky cestujúci na Ukrajinu nepodliehajú povinnej 14-dňovej karanténe alebo samoizolácii.

Článok pokračuje na ďalšej strane.