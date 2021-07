Grécko je obľúbenou destináciou Slovákov aj tento rok. Nezabudnite si však vyplniť dôležitý formulár, bez ktorého vás do krajiny nepustia. Podľa neho dokonca zistíte, či vás pri príchode do krajiny otestujú!

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Aj tento rok medzi Slovákmi vyhrávajú tradičné destinácie ako Chorvátsko, Taliansko či Grécko.

Pri vstupe do väčšiny krajín musíte mať kvôli pandémii vyplnený covidový formulár. Inak to nie je ani v prípade obľúbeného Grécka - formulár PLF musíte vyplniť najneskôr 24 hodín pred príchodom.

Neľakajte sa však, ak vám potvrdenie na mail nepríde obratom. Gréci posielajú formulár až o pol noci v deň vašej cesty. Pozor! Bez vyplneného formulára vás do krajiny nepustia a kontrolujú ho už letecké spoločnosti pri vstupe do lietadla smerom do Grécka.

Napriek očkovaniu či potvrdeniam o negatívnom teste, niektorých turistov testujú aj pri príchode do krajiny. Ide o antigénový test, výsledok sa dozviete do pár minút a môžete odísť. Potvrdenie o negativite či pozitivite vám dokonca príde aj SMS správou.