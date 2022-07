Dopravu v Európe skomplikuje začiatok letných prázdnin v piatich nemeckých spolkových krajinách (Brémy, Dolné Sasko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko) a tiež časti Holandska. Ďalšie obmedzenia zapríčiní aj množstvo kultúrnych podujatí, ktoré sa tento víkend budú konať v Rakúsku. Vyžiadajú si výrazné dopravné obmedzenia, upozornil portál Novinky.cz.

Rakúsky automotoklub varuje vodičov, aby sa pripravili na kolóny na brennerskej diaľnici (A13), na tauernskej diaľnici (A10) a diaľnici Inntal (A12), rovnako ako na trase Fernpass (B179). S komplikáciami a so zdržaním treba počítať aj na juhu, a to najmä pred tunelom Karavanky, ktorý spája Rakúsko so Slovinskom, a na diaľnici Karavanka (A11).

Automotoklub v Nemecku súčasne varuje, že vodiči nesmú schádzať z vyťažených rakúskych diaľnic Inntal, Brenner a Tauern a využívať regionálne komunikácie.

Na rakúskych cestách zároveň dopravu skomplikuje aj koncert skupín Guns N' Roses a Rolling Stones vo Viedni, vystúpenia Wandy v Štajerskom Hradci a Hviezdna noc pri Wörthersee v Klagenfurte.

Špičky začínajú už v týchto hodinách, pokračovať majú zajtra ráno a tiež v nedeľu popoludní. „Ak sa chcete vyhnúť komplikáciám, mali by ste si nájsť alternatívne cesty alebo zvoliť iný deň na svoju cestu, napríklad pondelok alebo utorok,“ varuje nemecký automotoklub ADAC.