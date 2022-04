Apríl a máj a potom september – to sú dva vrcholy, keď sú kliešte v prírode najaktívnejšie. Tento článkonožec sa vyskytuje takmer všade na našom území, šplhá sa až do oblastí s výškou 900 metrov nad morom. Darí sa mu nielen vo voľnej prírode – v lesoch a na lúkach, ale čoraz častejšie aj v mestskej zeleni. Ako zabrániť tomu, aby ste si z výletu nepriniesli domov nebezpečného votrelca? Vyrobte si domáci repelent!

Po ochladení sa má dnes a v najbližších dňoch otepliť až nad 20 stupňov. Ak si plánujete vychádzku do prírody, myslite na to, že teplo prebúdza aj nebezpečný hmyz. Na Slovensku žije približne dvadsať druhov kliešťov. „Problémom začína byť výskyt kliešťov priamo v meste. Nepoznám miesto, kde by neboli. Sú v záhradách, parkoch, na trávnikoch pred panelákmi. Ľudia nepredpokladajú, že aj tu sa im na pokožku môže prichytiť kliešť, a tak hrozí, že ho objavia príliš neskoro,“ hovorí entomológ a špecialista na boj s kliešťami Jozef Brestovský.

Prisatie kliešťom môže skončiť vážnym ochorením. Kliešťová encefalitída sa prejavuje vysokými teplotami, silnými bolesťami hlavy a slabosťou. „V roku 2020 sme zaznamenali 184 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo je najvyšší počet prípadov za ostatných 20 rokov. Súvisieť to môže s pandemickou situáciou, vďaka ktorej ľudia viac vyhľadávali aktivity v prírode na Slovensku,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva. Štatistiky za rok 2021 ešte nie sú kompletné.

Ďalšie vážne ochorenie, lymská borelióza, je nebezpečná v neskorších štádiách, keď postihuje kĺby, nervový systém, srdce, kostrové svaly a ďalšie dôležité vnútorné orgány. Ak sa človeku napriek prevencii prichytí kliešť na pokožku, je dôležité odstrániť ho čo najskôr. „Na prenos infekcie je dôležitá aj dĺžka sania. Na to, aby sa slinami kliešťa preniesla do tela človeka, je potrebných najmenej 24 hodín,“ vysvetľuje riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre Katarína Tináková. „Nie je nutné otáčať ho, pretože nemá vývrtku, ale harpunuje. Mne sa osvedčilo potrieť ho hustou mydlovou penou a okamžite sa pustí,“ radí Brestovský.

Proti encefalitíde existuje očkovanie, ktoré chráni pred ochorením až päť rokov. Očkovanie proti lymskej borelióze neexistuje. Preto je dôležité použitie repelentných prípravkov. Na užívanie B vitamínu sa spoľahnúť nedá. „Testovali sme B1 a na repelentný účinok bola potrebná dávka hraničiaca s toxicitou,“ vysvetľuje Brestovský.

