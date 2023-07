Chystá sa vaše dieťa do tábora? PRÍSNE VAROVANIE detského lekára!

Dieťa vykazujúce známky infekcie by sa nemalo zúčastniť na tábore. Ochorenie by sa mohlo preniesť na ďalšie deti. Upozornil na to pediater Jozef Serafín z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Je podľa neho potrebné rozlíšiť, či je dieťa spôsobilé na to, aby mohlo do tábora nastúpiť.