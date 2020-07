Viac ako 30 pozitívne testovaných sme mali naposledy 22. apríla. Minister zdravotníctva ubezpečuje, že napriek výraznému nárastu infikovaných máme teraz jednu výhodu - všetkých 53 prípadov vieme dohľadať a udržať pod kontrolou. „Sú to importy zo zahraničia. O druhej vlne by sme hovorili vtedy, keby sme zaznamenali naozaj exponenciálny nárast,“ povedal minister Marek Krajčí.

Situácia by sa mohla zhoršiť, ak sa zistí komunitné šírenie medzi Slovákmi. Znamená to, že vírus by začal kolovať aj medzi ľuďmi, ktorí sa nevrátili z rizikových oblastí. „Zatiaľ neviem o komunitnom šírení, no všetko zisťujeme,“ uviedol uznávaný profesor a člen konzília Pavol Jarčuška.

Ku komunitnému šíreniu môže dôjsť veľmi rýchlo. Potvrdzuje to aj skúsenosť z okresu Prešov, kde sa v stredu potvrdilo najviac, 12 nakazených. V obci Chminianska Nová Ves majú 4 potvrdené prípady, no môže ich byť omnoho viac. Nejde o osadníkov, ale o obyvateľov majority, členov jednej rodiny. Jeden z nich sa zúčastnil na svadobnej hostine, na ktorej bolo 130 ľudí, všetkých budú musieť otestovať. Ďalší z rodiny išiel na ošetrenie a nakazil lekára aj sestru. „Ako sekundárne nakazený som mohol nakaziť všetkých, s ktorými som sa za dva týždne stretol, ale aj nikoho. V osobnom kontakte som za ten čas bol s približne 600 pacientmi, no neznamená to, že som niekoho nakazil. Predpokladám, že som sa nakazil 2. júla, ak som bol skutočne infikovaný v ten deň, mohol som nakaziť do 50 pacientov,” uviedol praktický lekár pre dospelých Dušan Bráz.

Že je situácia vážna, naznačil už včerajší ranný status premiéra Igora Matoviča na Facebooku. „53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“uviedol predseda vlády. Následne zvolal mimoriadne zasadnutie konzília odborníkov.

Podľa jedného z členov permanentného krízového štábu Petra Visolajského najdôležitejšie teraz bude opäť zaviesť sprísnený režim na hraniciach. „Určite treba začať s kontrolou hraníc. Toto je dnes dôležité opatrenie,“ povedal novinárom pri príchode na rokovanie Visolajský. Znovuzavedenie povinnej karantény podľa neho nie je v hre. „Myslím si, že toto už nebude potrebné, pretože máme eKaranténu a to je pomerne optimálne riešenie,“ dodal lekár. Opatrenie, ktoré v súčasnosti platí pre návrat z rizikových krajín, teda nahlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, a po piatich dňoch podstúpiť test na koronavírus, by sa mohlo rozšíriť na všetky krajiny. „Cestovanie je rizikové, bezpečná krajina neexistuje, pretože v každej krajine sa môžete stretnúť s pozitívnymi ľuďmi,“mieni Visolajský.

