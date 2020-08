Varovania epidemiológov, aby sme tento rok ostali doma, počúvli Slováci len čiastočne. Podľa aktuálnych štatistík Chorvátsko navštívilo od začiatku roka už 150-tisíc Slovákov, ktorí tam strávili vyše milióna prenocovaní. Oproti vlaňajším 465-tisícom a 3 miliónom prenocovaní je to síce len tretina, no aj tak ide o masy ľudí, ktorí sa vrátili alebo ešte len vrátia z rizikovej oblasti. „My sa obávame toho, aby nám odtiaľ neprišli ľudia ku koncu prázdnin s vírusom,“ vyhlásil minister zdravotníctva Marek Krajčí v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza.

Ako dodal, Chorvátsko je vážny kandidát na to, aby sa stalo oficiálne rizikovou krajinou. „Najmä Splitsko-dalmatínska oblasť. Je tam štvornásobne vyššia pravdepodobnosť, že sa tam človek nakazí, ako na Slovensku,“ povedal Krajčí.

Priviezli sme si už 43 prípadov Od začiatku júla k 23.8.2020 evidujeme 43 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, pri ktorých bola uvedená krajina nákazy Chorvátsko z celkovo 559 importovaných prípadov zo zahraničia. „Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium v súčasnosti odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do regiónov Vukovarsko-sriemska župa a Splitsko-dalmatínska župa v Chorvátsku, a to z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 v daných oblastiach,“ odporúčajú hygienici.

Hoci po príchode z Chorvátska zatiaľ nemusíte ísť na test na COVID-19, v pondelok sa pred najväčšou bratislavskou nemocnicou na Kramároch tvorili rady. Podľa ministerstva zdravotníctva je dobrou správou, že ľudia majú o testovanie záujem, rezort však zdôrazňuje, že každý, kto sa ide dať testovať, sa najskôr musí zaregistrovať cez elektronický formulár na stránke www.korona.gov.sk. „Na základe toho im bude vydaný tzv. covid pass s presným časom a miestom, kde sa im vykoná odber vzoriek. Tento krok eliminuje zhromažďovanie sa veľkého počtu ľudí pred odberovými miestami. Na Slovensku sa podľa odborníkov vykonáva dostatočný počet testov,“ reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Krajčího sľub, že zoznam červených krajín sa do septembra meniť nebude, stále platí, no ak by sa situácia prudko zhoršila, je pripravený dokonca zatvoriť hranice. „Môže sa to stať. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Budeme to prehodnocovať po regiónoch, a ak celá krajina vyjde ako riziková, tak ju prehodnotíme ako rizikovú s tými obmedzeniami, ktoré teraz rizikové krajiny majú,“ dodal minister zdravotníctva. Viac by mohlo napovedať dnešné zasadnutie Ústredného krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku a prognózami jej vývoja.

