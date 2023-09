Obezita môže až v 80 % prípadov za cukrovku 2. typu, v 55 % prípadov za vysoký krvný tlak a v 35 % prípadov za ischemickú chorobu srdca. „Aby sa trend priberania aspoň zmiernil, ak už nie zastavil, je okrem prevencie dôležité cielene pomáhať ľuďom s obezitou znížiť ich hmotnosť,“ konštatoval Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania zdravotnej poisťovne Dôvera. „Aj to bol dôvod, prečo sme od septembra rozšírili nemedicínske poradenstvo pre ľudí s nadváhou a obezitou na svojej telefonickej Linke pre zdravie.“

Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s Dôverou prináša ešte ďalší krok - odborné telefonické poradenstvo prostredníctvom Linky obezity. „Cieľom je poskytnúť pomoc pacientom, ktorí odkladajú z rôznych dôvodov riešenie obezity a s ňou súvisiacich ďalších chronických ochorení. Na telefonickej linke budú k dispozícii reálni lekári - špecialisti z odboru obezitológie a diabetológie, ktorí berú obezitu ako vážne komplexné ochorenie,“ uviedla docentka Ľubomíra Fábryová, viceprezidentka Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO) pre stredoeurópsky región.



Pacient má jedinečnú možnosť skonzultovať svoj zdravotný stav. Lekári a odborníci na komplexný manažment obezity sa ho pokúsia presvedčiť, že návšteva lekára a následná liečba má zmysel.

Úspešné zvládnutie dlhodobej zmeny životného štýlu človeka s obezitou si vyžaduje komplexnú starostlivosť od vzdelaného lekára, cez podporu duševného zdravia, až po možnosť zdravo sa stravovať a pravidelne sa hýbať. To všetko majú poistenci Dôvery k dispozícii. „Bezplatnú odbornú pomoc nájdu na našej Linke pre zdravie a benefity pre duševné zdravie im pomôžu zvládnuť cestu za zdravím v psychickej pohode. Využiť môžu aj benefity na tvorbu jedálnička podľa typu diagnózy či na nákup zdravých potravín,“ dodal Roman Mužik.



A prečo téme nadváhy a obezity treba venovať zvýšenú pozornosť? V roku 2060 totiž bude podľa OECD obéznych deväť z desiatich mužov a sedem z desiatich žien. Ak by sa tento odhad naplnil, ekonomické náklady Slovenska by len v súvislosti s obezitou vzrástli na 18 miliárd eur. Pre porovnanie, rozpočet pre celé zdravotníctvo v roku 2023 je 8 miliárd.



