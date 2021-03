Očkovacia stratégia na Slovensku sa opäť zmenila. Od pondelka 8. marca majú prednosť staršie vekové skupiny. „Žiaľ, akútny nedostatok vakcín nám neumožňuje otvoriť viac termínov, a preto prosím o pochopenie. Predpokladám, že otvorené termíny budú veľmi rýchlo obsadené," napísal minister Krajčí na Facebooku v sobotu o 21.25 hodine. V priebehu pár hodín sa rozchytalo 11-tisíc termínov v kategórii od 60 do 70 rokov, ktoré ministerstvo zdravotníctva otvorilo taktiež v sobotu.

Mnohých ľudí takýto prístup štátu nahneval. Prihlasovanie na očkovanie by malo byť podľa nich jednoduché. Namiesto toho mali šťastie len tí, ktorých o tom informovali známi alebo striehli pri počítači. „Napríklad voľné miesta v Bratislave boli do pár minút obsadené. Váš formulár z nepochopiteľných dôvodov neumožňuje sa registrovať dopredu a následne ľuďom prideľovať voľné termíny,“ kritizoval na sociálnej sieti Filip L., ktorý sa pokúšal prihlásiť svokrovcov.

Spôsob registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je nedôstojný aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej. „Je to zúfalá súťaž detí o záchranu svojho rodiča a táto súťaž je veľmi nedôstojná," skonštatovala hlava štátu. Ako podotkla, sama sa snažila zaregistrovať svoju mamu, no kým vyplnila všetky údaje, miesta už boli obsadené. Verí, že náprava tohto stavu je otázkou hodín, nie dní. Nový systém by mal byť podľa nej priateľskejší k používateľom, dôstojnejší a mal by dať šancu na registráciu každému seniorovi.

Súčasnú registráciu na očkovanie považuje za nezvládnutú aj občianske združenie Slovensko.Digital. Ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) preto ponúka pomoc. „Proces treba postaviť na jednorazovej registrácii. Človek sa zaregistruje, vyplní preferované miesta očkovania a potom dostane správu s termínom. Ak správu nepotvrdí, tak sa zaradí späť do poradovníka a nový termín dostane neskôr," priblížil Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

Očkovací web zadarmo ponúkol štátu aj zakladateľ portálov Pokec.sk alebo Azet.sk Milan Dubec. „Ako skupina dobrovoľníkov vám ponúkame zadarmo nový web, kde sa budú môcť ľudia dôstojne zaregistrovať do poradovníka očkovania, prídu im notifikácie a v poradí, v akom sa zaregistrovali, budú pozývaní na očkovanie,“ napísal verejne, pričom označil premiéra Igora Matoviča. Prvú verziu nového webu sľubuje do týždňa, maximálne dvoch. „Dokonalú do mesiaca. Ak máte záujem,“ dodáva Milan Dubec na Facebooku.

