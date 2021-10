Treťou dávkou proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku očkuje dva týždne. V prvej fáze majú na ňu nárok pacienti trpiaci vážnymi chorobami a s poruchami imunity. Pozvánky však chodia aj Slovákom, ktorí do nepatria do žiadnej z týchto kategórií. Čo robiť, ak ju dostanete aj vy?

Esemesku z Národného centra zdravotníckych informácií dostala aj Gabriel (34) z Bratislavy. „Na základe Vašej príslušnosti k vybranej skupine máte možnosť sa prioritne registrovať na tretiu dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 ako súčasť Vašej základnej očkovacej schémy. Prvá posilňujúca dávka Vám môže byť podaná najskôr 4 týždne po aplikácii druhej dávky," napísali mu z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Pozvánka na očkovanie treťou dávkou mu prišla, hoci nie je senior, netrpí chronickým ochorením a nemá ani rizikovú prácu. „Netuším, prečo mi to prišlo. Som úplne zdravý, nikam som sa nehlásil, druhú dávku som dostal v júni. Podľa mňa išlo o omyl," povedal nám s tým, že vo svojom okolí vie o ďalších podobných prípadoch.

Národné centrum zdravotníckych informácií posiela pozvánky podľa zoznamov, ktoré dostane od zdravotných poisťovní. Tie sa vraj radia usmernením ministerstva zdravotníctva. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) o týchto prípadoch zatiaľ nepočul, no bude sa na to pýtať. „Ja by som to nenazýval chaos. Tieto informácie nemám, ale, samozrejme, budem sa na to pýtať," povedal Lengvarský s tým, že stále je to len pozvánka a človek ju nemusí využiť.

Pozvanie na tretiu dávku zatiaľ nevyužil ani Gabriel. „Bol som na teste protilátok a výsledok ukázal, že ich mám ešte dosť, takže som sa zatiaľ neprihlásil," dodal.

Čo teda robiť, ak dostanete pozvánku, no máte pocit, že ju ešte nepotrebujete?Konzílium odborníkov odporúča poradiť sa so svojím všeobecným lekárom. Alena Koščálová, členka konzília a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre odporúča tretiu dávku ľuďom, ktorí prekonali covid pred viac ako rokom alebo mali bezpríznakový priebeh.

